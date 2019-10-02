Різанина в коледжі у Фінляндії: загиблою студенткою виявилася 23-річна українка

Напад на коледж у Фінляндії (Фото: колаж РБК-Україна)

Студентка з України загинула від рук 25-річного громадянина Фінляндії

В результаті нападу Фінляндії на коллежд в місті Куопіо, який влаштував озброєний шаблею і вогнепальною зброєю студент, загинула українка. 25-річний хлопець увірвався в навчальний заклад і влаштував різанину 1 жовтня вдень. Поліція при затриманні зловмисника застосувала зброю, і зараз він знаходиться в реанімації.

Місцеві правоохоронці повідомляли, що до трагедії в коллежде Savon Ammattiopisto у молодика не було проблем із законом. Причини жахливого інциденту з однієї загиблою та 10-ма пораненими в даний час з'ясовуються.

В українському посольстві у Фінляндії та Ісландії розповіли, що загибла українка 1996 року народження вчилася в цьому коледжі. Про це передає ТСН.

Фото: напад на коледж в Куопіо у Фінляндії (yle.fi)

Також повідомляється, що вона у Фінляндії вступила в шлюб.

В результаті атаки українка одержала поранення, не сумісні з життям.

Як передає Helsinkitimes із посиланням на представника поліції, підозрюваний в нападі чоловік - фін за походженням. Серед поранених двоє людей з серйозними травмами і один співробітник поліції.

"При затриманні підозрюваний отримав серйозні травми і перебуває на лікуванні в університетській лікарні Куопіо", - йдеться в прес-релізі Департаменту поліції Східної Фінляндії.

Видання Keskisuomalainen у вівторок повідомило, що головною ціллю підозрюваного була молода студентка в коледжі Savo. Вона і стала жертвою.

У департаменті поліції заявили, що попереднє слідство було передано Національному бюро розслідувань (KRP).

Втім, за словами другого секретаря українського посольства Дмитра Гусєва, студент, який вчинив розправу в коледжі, не був громадянином ані України, ані Фінляндії.

Додамо, що ім'я нападника поки не розголошується.

Як розповіли очевидці кривавого інциденту, студент увірвався в навчальний заклад, розташований біля торговельного центру, влаштував там підпал, а потім накинувся з холодною зброєю на своїх одногрупників та викладачів.

Фото: напад на коледж в Куопіо у Фінляндії (yle.fi)

Як повідомляє Yle, студент професійного коледжу Савона підозрюється у вбивстві і декількох інших насильницьких злочинах та замахах.

Мотив нападу поки не ясний. У поліції немає інформації про можливих спільників зловмисника.

Після інциденту правоохоронці провела обшук в квартирі підозрюваного у Сяркініемі та вилучили комп'ютерну техніку.

Жителі студентського гуртожитку розповіли STT, що підозрюваний завжди одягався у чорне та ні з ким не зустрічався. За словами сусідів нападника, він ніколи до цього не заподіював нікому шкоди та був спокійним.

У гуртожитку проживає багато студентів по обміну.

Як повідомлялося раніше, в передмісті французького Леона озброєний ножем чоловік напав на перехожих. Напад стався у Виллербанні. За даними місцевих чиновників і надзвичайної служби, в результаті події загинув 19-річний чоловік і було поранено ще 8 осіб.