Рейтинг самых эффективных университетов Украины: где проводится много научных проектов

Центр международных проектов "Еврообразование" обнародовал рейтинг самых эффективных университетов Украины за 2023 год. Именно эти учебные заведения больше всего участвовали в главных конкурсах научных проектах (международных и украинских)
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Еврообразование".
Рейтинг был составлен с помощью определения коэффициентов, полученных на конкурсах HORIZON Europe и Erasmus, Национального фонда исследований Украины, билатеральных проектов, программ по заказу и инициативам молодых ученых.
Также использовались данные Community Research and Development Information Service (CORDIS), EACEA Projects Results Platform, МОН, КМУ, Национального фонда исследований Украины.
Первое место получил Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Второе место – Национальный университет "Львовская политехника". На третьем месте оказался Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Заперли первую пятерку еще два учебных заведения - Сумской государственный университет и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
В первую десятку попали также:
6. Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт"
7. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
8. Харьковский национальный университет имени Каразина
9. Национальный технический университет "Днепровская политехника"
10. Киевский национальный университет технологии и дизайна
Следует отметить, что в рейтинг попали около 40 университетов Украины, проводивших определенные проекты в 2023 году. Однако есть большое количество учебных заведений, которые не проводят научные проекты, конкурсы молодых ученых и не подают на определенные проекты.
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