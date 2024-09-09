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Революция в общении. WhatsApp объединится с другими мессенджерами

По требованию ЕС WhatsApp и Messenger откроются для сторонних чатов (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Meta поделилась касательно планов для сторонних чатов в WhatsApp и Messenger. Изменение, которое происходит для пользователей в Европейском Союзе, вводит новые возможности для объединения сообщений Messenger и WhatsApp в одном почтовом ящике со сторонними чатами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Детали нововведения

Компания также внедряет новые уведомления в Messenger и WhatsApp, которые будут информировать пользователей о том, когда они могут связать чаты из недавно поддерживаемых приложений.  

Meta заявляет, что она "превзошла базовые функции, необходимые для межфункциональных сообщений", и будет предлагать расширенные функции обмена сообщениями, такие как реакции, прямые ответы, индикаторы ввода и подтверждения прочтения. 

В следующем году компания также начнет включать возможность создавать группы с другими людьми в сторонних чатах. Но план Meta по межфункциональности выходит за рамки обмена сообщениями - компания заявляет, что будет внедрять поддержку сторонних видео- и голосовых звонков в 2027 году. 

Компания также внедряет новые уведомления в Messenger и WhatsApp (фото: Meta)

Meta довольно давно работает над тем, чтобы сделать сторонние чаты доступными в WhatsApp и Messenger для пользователей в ЕС. Компания считается «цифровым хранителем» в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках.  

Это означает, что она должна соблюдать требования по обеспечению совместимости WhatsApp и Messenger со сторонними приложениями, такими как iMessage, Telegram, Google Messages, Signal и другими. 

Ей предстоит преодолеть некоторые препятствия, поскольку другим компаниям, которые хотят интегрироваться с WhatsApp и Messenger, необходимо будет использовать тот же протокол Signal для обеспечения конфиденциальности сообщений.  

В копии соглашения, которое должны подписать сторонние приложения, Meta заявляет, что сделает протокол Signal доступным для партнеров по запросу. 

К (фото: Meta)

Напомним, что WhatsApp ввел популярную функцию, которая упростит жизнь владельцам iPhone.

А еще у нас ессть материал о том, как создать канал в Viber, WhatsApp и Telegram.

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