Рецепт смачної домашньої ковбаси: обійдеться вам в копійки
Приготувати вдома ковбасу обійдеться вам зовсім недорого, а вийде таке блюдо шалено смачним.
Рецептом на YouTube поділилася Галочка-кулінарочка.
Інгредієнти
- Печінка 1 кг
- Сало 500 г
- Гречка відварна 300 г
- Яйця 2 шт
- Цибуля 3 шт
- Оболонка 4 м
- Сіль перець
- Часник 1/2ч.л.
Покроковий рецепт приготування
На розігріту сковороду викладіть сало з прошарком м'яса і прожарте одну хвилину, потім додайте туди дрібно нарізану цибулю. Потім покладіть туди печінку (можна взяти будь-яку). Протушкувати все разом 20 хвилин під кришкою.
В самому кінці додайте сіль і перець, а також ваші улюблені спеції. Все це в гарячому вигляді пропустіть через м'ясорубку.
До печінкової маси додайте відварну гречку, потім додайте два яйця і перемішайте. Обов'язково спробуйте на смак. У теплому вигляді начиняйте ковбасу в оболонку (вона надається в супермаркеті). Наповніть ковбасу і перев'яжіть нитками.
Потім проколіть її, щоб вийшов зайве повітря. Опустіть в підсолену воду на 10 хвилин, а потім обсмажте на сковорідці. Смачного!