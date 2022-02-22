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Рецепт смачної домашньої ковбаси: обійдеться вам в копійки

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Вівторок 22 лютого 2022 15:48
Рецепт смачної домашньої ковбаси: обійдеться вам в копійки Фото: Рецепт домашньої ковбаси (freepic.com)
Автор: Styler

Приготувати вдома ковбасу обійдеться вам зовсім недорого, а вийде таке блюдо шалено смачним.

Рецептом на YouTube поділилася Галочка-кулінарочка.

Інгредієнти

  • Печінка 1 кг
  • Сало 500 г
  • Гречка відварна 300 г
  • Яйця 2 шт
  • Цибуля 3 шт
  • Оболонка 4 м
  • Сіль перець
  • Часник 1/2ч.л.

Покроковий рецепт приготування

На розігріту сковороду викладіть сало з прошарком м'яса і прожарте одну хвилину, потім додайте туди дрібно нарізану цибулю. Потім покладіть туди печінку (можна взяти будь-яку). Протушкувати все разом 20 хвилин під кришкою.

В самому кінці додайте сіль і перець, а також ваші улюблені спеції. Все це в гарячому вигляді пропустіть через м'ясорубку.

До печінкової маси додайте відварну гречку, потім додайте два яйця і перемішайте. Обов'язково спробуйте на смак. У теплому вигляді начиняйте ковбасу в оболонку (вона надається в супермаркеті). Наповніть ковбасу і перев'яжіть нитками.

Потім проколіть її, щоб вийшов зайве повітря. Опустіть в підсолену воду на 10 хвилин, а потім обсмажте на сковорідці. Смачного!

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