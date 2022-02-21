Справжні пампушки, які тануть у роті: готуємо один із шедеврів української кухні

Українські пампушки можна сміливо назвати одним із шедеврів нашої національної кухні. Вони ніжні і м'які, і просто тануть у роті. Це прекрасне доповнення до будь-якої страви.

Інгредієнти

Борошно 300 г

Вода тепла 150 г

Сухі дріжджі 2 ч. л.

Цукор 2 ч. л.

Сіль 0,5 ч. л.

Яйця 1 шт

Масло 3 ст. л

Намазка

Кріп 40 г

Часник 4-5 зуб

Масло 4 ст. л.

Вода 6 ст. л.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть дріжджі, з'єднайте з теплою водою і залиште на 10 хвилин, щоб вони запрацювали. В окремій ємності змішайте борошно, сіль, яйце, масло і активні дріжджі.

Замішайте еластичне тісто, воно повинно трохи липнути до рук. Вимішаний колобок з тіста поверніть в миску, накрийте плівкою і рушником. І поставте в тепле місце без протягів на 1 годину. Трохи обімніть тісто і розділіть його на дві частини. А потім кожну частину розділіть на шість шматочків.

Сформуйте кульки й покладіть у форму, змащену маслом. Обов'язково між пампушками залишаємо по 1-2 см вільного місця, адже вони ще збільшаться в розмірах. Залиште на 30 хвилин, потім змастіть їх яйцем. Відправте їх в духовку на 20 хвилин, температура 180 градусів.

Для намазки до порізаного кропу додайте часник, масло і трохи води. Добре перемішайте і намазка готова!

Дістаньте з духовки пампушки, і коли вони трохи охолонуть, змастіть їх намазкою. Смачного!