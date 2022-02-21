Справжні пампушки, які тануть у роті: готуємо один із шедеврів української кухні
Українські пампушки можна сміливо назвати одним із шедеврів нашої національної кухні. Вони ніжні і м'які, і просто тануть у роті. Це прекрасне доповнення до будь-якої страви.
Рецепт опублікований на YouTube-каналі Галочка-кулінарочка.
Інгредієнти
- Борошно 300 г
- Вода тепла 150 г
- Сухі дріжджі 2 ч. л.
- Цукор 2 ч. л.
- Сіль 0,5 ч. л.
- Яйця 1 шт
- Масло 3 ст. л
Намазка
- Кріп 40 г
- Часник 4-5 зуб
- Масло 4 ст. л.
- Вода 6 ст. л.
Покроковий рецепт приготування
Візьміть дріжджі, з'єднайте з теплою водою і залиште на 10 хвилин, щоб вони запрацювали. В окремій ємності змішайте борошно, сіль, яйце, масло і активні дріжджі.
Замішайте еластичне тісто, воно повинно трохи липнути до рук. Вимішаний колобок з тіста поверніть в миску, накрийте плівкою і рушником. І поставте в тепле місце без протягів на 1 годину. Трохи обімніть тісто і розділіть його на дві частини. А потім кожну частину розділіть на шість шматочків.
Сформуйте кульки й покладіть у форму, змащену маслом. Обов'язково між пампушками залишаємо по 1-2 см вільного місця, адже вони ще збільшаться в розмірах. Залиште на 30 хвилин, потім змастіть їх яйцем. Відправте їх в духовку на 20 хвилин, температура 180 градусів.
Для намазки до порізаного кропу додайте часник, масло і трохи води. Добре перемішайте і намазка готова!
Дістаньте з духовки пампушки, і коли вони трохи охолонуть, змастіть їх намазкою. Смачного!
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