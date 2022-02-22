Рецепт вкуснейшей домашней колбасы: обойдется вам в копейки
Приготовить дома колбасу обойдется вам совсем недорого, а получится такое блюдо безумно вкусным.
Рецептом на YouTube поделилась Галочка-кулинарочка.
Ингредиенты
- Печень 1 кг
- Сало 500 г
- Гречка отварная 300 г
- Яйца 2 шт
- Лук 3 шт
- Оболочка 4 м
- Соль перец
- Чеснок 1/2ч.л.
Пошаговый рецепт приготовления
На разогретую сковороду выложите сало с прослойкой мяса и прожарьте одну минуту, потом добавьте туда мелко нарезанный лук. Потом положите туда печень (можно взять любую). Протушите все вместе 20 минут под крышкой.
В самом конце добавьте соль и перец, а также ваши любимые специи. Все это в горячем виде пропустите через мясорубку. К печеночной массе добавьте отварную гречку, потом добавьте два яйца и перемешайте. Обязательно попробуйте на вкус. В теплом виде начиняйте колбасу в оболочку (она придается в супермаркете). Наполните колбасу и перевяжите нитками.
Потом проколите ее, чтобы вышел лишний воздух. Опустите в подсоленную воду на 10 минут, а потом обжарьте на сковородке. Приятного аппетита!