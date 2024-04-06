Рецепт вкуснейших диетических котлет из куриного фарша, вкус которых невозможно забыть

Что нужно для диетических котлет из курицы

Для того чтобы приготовить диетические котлеты из куриного фарша, нужны следующие ингредиенты:

Куриная грудка - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Соль - по вкусу

Как готовить котлеты из фарша на пару

Из-за того, что для этого рецепта не нужно ни муки, ни панировки, ни картофеля, котлеты становятся низкокалорийными. К тому же лук можно заменить зеленью.

Начните приготовление с очищения грудок от шкурки. Промойте очищенные грудки и подождите, пока с них стечет излишняя вода, затем нарежьте большими кусочками. Лук почистите и нарежьте на меньшие части.

Пропустите лук с мясом через мясорубку, посолите по вкусу. Перемешайте до однородной консистенции фарш, немного замешайте как тесто.

После этого сформуйте котлетки - слепите одинаковые по размеру шарики и слегка сплюсните их.

Готовить диетические котлеты можно в пароварке, мультиварке (в режиме "На пару") или же в сите над кастрюлей с паром - в течение 30 минут, однако это зависит и от мощности прибора.

Если готовите с помощью кастрюли, налейте воды так, чтобы она не касалась установленного сверху сита или дуршлага. Подождите, пока пойдет густой пар, выложите в один слой куриные котлеты, накройте крышкой и готовьте примерно 30 минут на небольшом огне до белого цвета.

После этого подождите, пока диетические котлеты не будут слишком горячими - и можно есть!