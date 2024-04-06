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Рецепт найсмачніших дієтичних котлет з курячого фаршу, смак яких неможливо забути

Курячі котлети на пару - проста і дієтична страва (ілюстрація: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Котлети з домашнього курячого фаршу на парі - дієтичний продукт, адже в курці майже немає жиру. Крім того, в курячій грудці, яка використовується для страви, багато білка і мікроелементів.

Про те, як готувати дієтичні котлети з курячого фаршу на парі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт cafetaurus.

Що треба для дієтичних котлет з курки

Для того, щоб приготувати дієтичні котлети з курячого фаршу, потрібні такі інгредієнти:

  • Куряча грудка - 2 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Сіль - до смаку

Як готувати котлети з фаршу на пару

Через те, що для цього рецепту не треба ні борошна, ні панірування, ні картоплі, котлети стають низькокалорійними. До того ж цибулю можна замінити зеленню

Почніть приготування з очищення грудок від шкірки. Промийте очищені грудки та зачекайте, поки з них стече зайва вода, потім наріжте великими шматочками. Цибулю почистьте і наріжте на менші частин.

Пропустіть цибулю з м'ясом через м'ясорубку, посоліть до смаку. Перемішайте до однорідної консистенції фарш, трохи замішайте, наче тісто.

Після цього сформуйте котлетки - зліпіть однакові за розміром кульки та злегка сплюсніть їх.

Готувати дієтичні котлети можна в пароварці, мультиварці (в режиму "На парі") або ж в ситі над каструлею з парою - протягом 30 хвилин, однак це залежить і від потужності приладу.

Якщо готуєте за допомогою каструлі, налийте води так, щоб вона не торкалася встановленого зверху сита або друшляка. Почекайте, поки піде густа пара, викладіть в один шар курячі котлети, накрийте кришкою і готуйте приблизно 30 хвилин не невеликому вогні до білого кольору.

Після цього зачекайте, поки дієтичні котлети не будуть надто гарячими - і можна їсти!

До речі, нещодавно ми розповідали про те, як готувати капустяні котлети.

Також читайте, як готувати пісні голубці з рисом.

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