Рецепт борща от Веры Фармиги - голливудской звезды с украинским сердцем

Что нужно для борща по рецепту Веры Фармиги

Для того чтобы приготовить борщ по рецепту голливудской звезды, нужны такие ингредиенты:

говяжий бульон - 2 л

растительное масло - 3 ст. л.

говядина - 900 г

лук (большой) - 2 шт.

сельдерей - 2 стебля

морковь - 2 шт.

свекла (небольшая) - 8 шт.

капуста - 300 г

томатная паста - 140-200 г

лимонный сок - из 1 лимона

лавровые листья - 4 шт.

укроп - пучок

петрушка - пучок

чеснок - 4 зубчика

соль - по вкусу

перец - по вкусу

сметана - для подачи

Как готовить борщ по рецепту Веры Фармиги

Для борща по своему рецепту Фармига сначала тушит мясо, нарезав его на небольшие кубики. Для более выразительного вкуса говядину можно заменить бараниной. Бульон можно приготовить, отварив говядину до протушивания или растворить бульонный кубик.

Лук нужно почистить и нарезать кубиками или кружочками. Морковь и сельдерей помойте и нарежьте на кубики. Чеснок очистьте от кожуры и измельчите.

Свеклу для борща нужно отварить, а затем почистить от кожуры и нарезать. Если использовать корнеплоды большого размера, то их понадобится меньше. Капусту нашинкуйте, а зелень помойте и измельчите.

Чтобы протушить мясо для борща, в большой кастрюле разогрейте растительное масло на сильном огне в течение 30 секунд. Затем выложите кубики говядины, добавьте лавровый лист. Обжарьте мясо до золотистой корочки, затем влейте бульон и убавьте огонь.

Муж Фармиги показывал ее фирменный борщ (фото: x.com/rennhawkey)

Всыпьте в будущий борщ лук, морковь, сельдерей и чеснок. Варите блюдо на слабом огне в течение 2 часов, пока мясо не станет мягким, не доводя жидкость до кипения. После 1,5 часа от начала варки блюда, добавьте в борщ свеклу и капусту.

Для того чтобы борщ имел приятную кислинку, добавьте томатную пасту и лимонный сок, регулируя количество в соответствии со своим вкусом. Если блюдо слишком густое, можно добавить немного кипятка.

Когда борщ будет почти готов, посолите и поперчите его по вкусу, украсьте измельченной зеленью и сметаной - и борщ по рецепту Фармиги можно подавать на стол.