Ретроградний Меркурій полоскоче нерви: що чекає всі знаки Зодіаку з 12 по 18 вересня

Овен

У Овнів на цьому тижні будуть розбірки з партнерами особистими та діловими, оскільки ретроградний Меркурій вирішить навести порядок в цій сфері життя. Так само можливі зустрічі або листування з колишніми. Сприятливо влаштовувати зустрічі з однокласниками або однокурсниками. Здоров'я зажадає зайвих витрат, можливо це страховка або обстеження.

Телець

Тельця чекає двоїста ситуація на роботі, можливе повернення когось із колег, або вас запросять на старе місце, або ситуація підведе до минулої співпраці. Переїдання та алкоголь можуть викликати ускладнення здоров'я на цьому тижні, в цілому вам потрібно уважно поставитися до себе на цьому тижні та при будь-яких захворюваннях звернутися до лікаря.

Близнюки

Близнюкам захочеться згадати минуле, постежити за кимось в соцмережах, полоскотати нерви та зателефонувати комусь із колишніх на нетверезу голову. Можливе повернення коханців. На цьому тижні можуть бути клопоти через дітей, наприклад, переведення в іншу школу або повернення їх з-за кордону.

Рак

Раки будуть займатися домашніми справами, ремонтами або переїздами. Багато Раків на цьому тижні повернутися до себе додому. Удома вас чекають сюрпризи. Можна влаштувати посиденьки вдома з друзями або відвідати батьків, родичів. Так само ви будете виступати як психолог і підтримка для нужденних у вас.

Лев

У Левів на цьому тижні прекрасні можливості для заробітку, але і витрати грошики вам хочеться, як можна швидше. Не поспішайте купувати Айфон 14 на ретроградному Меркурії, бо можливо ви розчаруєтеся в покупці або він швидко прийде в непридатність. Так само стежте за своїми речами та грошима, можуть бути крадіжки.

Діва

Для Дів саме час займатися собою, спортом, своїм здоров'ям і стрункішати. Але ні в якому разі не ходіть до нового косметолога, стиліста або перукаря – тільки до перевіреного та у якого ви вже були. Тому, що можуть бути несподіванки в кінцевому результаті. Покупок краще уникнути. Нові пропозиції по роботі можуть таїти небезпеку.

Терези

На Терезів може напасти апетит на цьому тижні, а все через з'ясування стосунків з партнерами. Вам потрібно заспокоїтися і перестати заїдати негатив. Допоможе в цьому - спілкування в соцмережах, можете там спокійно злити свій негатив. Будьте обережні за кордоном, можуть бути порушення або двоїсті ситуації.

Скорпіон

Скорпіони можуть розпрощатися зі своїми друзями, якщо на цьому тижні займете або позичте у них гроші. Навряд чи борг буде повернуто. Це не найкращий час, щоб до когось звертатися за допомогою. Можливі яскраві зустрічі з минулого. Фінансового вкладення зажадають рекламні кампанії, якісь ваші проєкти або соцмережі.

Стрілець

Стрільців чекає не дуже веселий тиждень - можуть бути звільнення або неприємні звістки від родичів. Так само можливі розриви домовленостей, втрата статусу, будинку або розлучення. У фінансовому плані все складеться найкращим чином, можуть бути хороші пропозиції з-за кордону.

Козоріг

Козороги можуть успішно завершити розпочаті раніше юридичні питання, особливо які стосуються землі, акцій і нерухомості. Можу бути інвестиційні вливання з боку або отримання спадщини. Сприятливий час для повторного вступу на навчання або перездача боргів. Знайомства закордоном не будуть нести серйозний характер.

Водолій

Водоліям на цьому тижні потрібно поберегти себе і не лізти в ризикові ситуації, в тому числі й бізнесові. Можуть бути великі втрати фінансів, шантаж і обман. Хтось може заволодіти вашим майном не зовсім чесним шляхом. Не слухайте плітки та абстрагуйтеся від неприємних звісток, яких буде досить багато на цьому тижні.

Риби

Рибам захочеться всього і побільше. Когось навіть половлять за інтрижкою на стороні. Ви будете перебувати в ейфорії та екстазі, але у вашого партнера в голові зараз тільки холодний розрахунок. Сприятливий час, щоб створити команду своєї мрії та успішно завершити минулі проєкти на роботі. Можливі подарунки з боку партнерів.