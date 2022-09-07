Ретроградний Меркурій і особлива Повня: астролог зробила попередження на вересень

Загальна характеристика місяця

У вересні 2022 важливим буде вміння адаптуватися, вирішувати минулі незавершений справи і незакінчені завдання.

Важливо домовлятися, при цьому звертаючи увагу на деталі, а не йти напролом. Поспіх у всіх сферах не буде сприятливим, головне зберегти те що вже маєш по всіх фронтах.

Місяць хороший для перегляду будь-яких тем у своєму житті. До 8 вересня можна починати нові справи, а також добре займатися поточними питаннями, тоді як з 8 по 30 вересня на нові старти вже червоне світло, зате час сприятливий для завершення старих питань, для підбивання підсумків, здачі звітності та відновлення минулих проектів.

5 вересня Венера перейшла в знак Діви

Це зробить почуття і емоції людей більш стриманими і раціональними. Посиляться практицизм, жадібність, честолюбство і критичність, у багатьох з'явиться підвищена прискіпливість до партнера.

З 9 вересня по 4 жовтня Меркурій буде ретроградний

Це означає, що варто максимально уважно ставитися до покупок техніки, поїздок, оформлення та підписання важливих документів і до будь-яких форм комунікацій. У період ретроградності і стаціонарності Меркурія високий ризик помилок, недоліків, збоїв зв'язку, поломок техніки, затримок і скасування рейсів.

У період ретроградності багатьом людям необхідно буде заново все обміркувати і поміняти, змінити що-небудь у своєму житті. Сказати, які конкретно сфери можуть бути актуальні для окремої людини можна тільки на консультації у астролога.

Період несприятливий для всього нового, покупок нової техніки, особливо засобів комунікацій; він не підходить для оформлення нових договорів - так як можуть бути свої нюанси, яких ви не побачите.

У цей час можуть спливати минулі помилки, може ламатися техніка, яка насправді давно потребує лагодження, можуть "повертатися" люди з минулого і "перебувати" давно втрачені речі.

При цьому, період прекрасний для того, щоб повернутися до забутих проектів або відкладеного навчання, для лагодження техніки, перестановки меблів в будинку, а також для зустрічей зі старими друзями та однокласниками, яких давно не бачили. Це відмінний період для коригувань, лагодження і закриття "хвостів", варто використовувати його з користю.

Недалеко від повного місяця в знаку Риби і розвороту Меркурія в ретрорух, з 8 по 12 вересня, може бути деяка неуважність, розфокусування уваги. Такий стан може хвостом тягнутися аж до 20 вересня. Однак, це гарний час для людей творчих професій, кому важливо натхнення, образне мислення та інтуїція. Це може бути дуже корисний час, коли можна трохи сповільнитися для відпочинку і рефлексії.

10 вересня повний місяць в знаку Зодіаку Риби

Це посилить почуття, мрійливість, творчі здібності, інтуїцію, а також вміння співпереживати. Це прекрасний час для того, щоб повернутися до вирішення психологічних і емоційних проблем за допомогою кваліфікованого психолога, астролога або астропсихолога.

Можливо в цей час вам нададуть допомоги в якій ви потребуєте. Так само може спливати різна неприємна інформація в сфері благодійності та гуманітарної допомоги.

23 вересня Меркурій повернеться в знак Діви

Це зробить мислення людей більш аналітичним, раціональним і уважним до деталей. Посиляться акуратність і здатність до концентрації, що вельми позитивно для будь-якої інтелектуальної діяльності.

23 вересня Сонце перейде в знак Терезів

Подія зробить свідомі мотиви більш легкими і спрямованими на взаємодії з іншими людьми. Бажання людей можуть бути орієнтовані на цікаве спілкування, обмін досвідом, на побудову взаємовигідних союзів. Багато хто також порине в теми чуттєвої сфери.

26 вересня відбудеться молодик в знаку Терези

Він заторкне теми партнерств ділових і любовних. Також актуальними для багатьох можуть бути теми краси, зовнішності, іміджу і зовнішнього соціального добробуту.

Якесь оновлення може відбуватися в цих сферах. Поблизу молодика в знаку Терезів 26 вересня актуальними можуть бути теми партнерства, дипломатії, угод і домовленостей. Щось може змінитися в цих питаннях, якісь відносини будуть завершені як особисті так і ділові

Що нас чекає в різних сферах життя, хороші і погані дні

Любов

Для чуттєвої сфери починається цікавий, але місцями непростий час. До 4 вересня багато хто буде також бажати активного, десь навіть демонстративного прояву своїх почуттів. Однак вже з 5 вересня по 29 вересня емоції і пристрасті трохи вщухнуть і на зміну яскравим проявам прийде стриманість, обережність і практичність. Посилиться критичність і вимогливість до партнера.

Важливими аспектами для побудови відносин в цей період стане фінансове благополуччя, соціальний статус, надійність і спільні інтереси. При всьому вищесказаному, висока емоційна чутливість буде зберігатися протягом усього місяця.

У вересні висока ймовірність ідеалізації партнера. Багато хто може зіткнутися із завищеними очікуваннями від відносин, а як відомо, завищені очікування часто ведуть до розчарувань, які можуть принести емоційні страждання.

Максимальний ризик драм, розчарувань припадає на період з 9 по 29 вересня, де найбільш виділяються дні - 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26 вересня.

З 8 по 30 вересня період несприятливий для нових знайомств. Вони можуть бути яскравими, цікавими, що запам'ятовуються надалі, але найчастіше вони стають недовгостроковими. Тоді як люди з минулого і ваші колишні, навпаки, можуть давати про себе знати, але часто теж ненадовго.

Покупки

В цілому, вересень не сильно розташовує до покупок. З 1 по 4 вересня особливу обережність варто проявляти до дорогих покупок, які служать, щоб підкреслити статусність і престиж покупця. Великий ризик розчарувань.

З 8 по 30 вересня якщо можливо, варто відмовитися від будь-яких важливих покупок, особливо предметів техніки і засобів зв'язку, так як підвищені ризики браку, поломок.

Не поспішайте купувати новий смартфон, можливо виявляться дефекти або ви в ньому розчаруєтеся.

Якщо відмовитися від покупки неможливо, то варто проявляти особливу увагу до товарів і ретельно перевіряти їх на дефекти і працездатність. Якщо і робити покупки, то найкраще в перевірених місцях, де вже щось брали. Також можна розглянути варіанти придбання вживаних товарів.

Здоров'я

У вересні найбільш вразливі зони: нервова і опорно-руховий апарат, жовчний міхур, щитовидна залоза. Великі ризики загострення хронічних захворювань, а також активні віруси, інфекції. Високий ризик отруєнь та інтоксикацій.

Рекомендується намагатися уникати стресів і нервових перенапруг, берегти себе в особливо людних місцях. Корисними в цьому місяці будуть водні процедури, плавання, гімнастика і вправи на гнучкість, а також дихальні практики.

З 9 по 22 вересня особливо високі ризики простудних, респіраторних, вірусних захворювань, варто максимально подбати про своє здоров'я в цей період.

Особливо уважними до свого здоров'я варто бути: 3, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.

Аварійність

У вересні аварійність сильно виражена через неуважність і неуважність, і є дні і періоди, що вимагають особливої уважності.

У цьому місяці рекомендується дотримуватися особливої обережності в наступні дати - з 2 по 4, з 9 по 12, з 16 по 19, з 23 по 28 вересня, де самі аварійні дні: 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 28. Бережіть себе!