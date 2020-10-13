Ретроградний Меркурій настає: кому загрожує найбільша небезпека

Ретроградний Меркурій принесе неприємності (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким ретроградний Меркурій принесе неприємності

З 14 жовтня Меркурій розгортається у зворотний рух, який називається ретроградним. Цей період триватиме до 3 листопада й на думку астрологів, зворотний рух планет становить небезпеку для певних знаків Зодіаку.

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку і в якій сфері життя може загрожувати небезпека в найближчі три тижні. Про це пише видання SlovoFraza.

Любовна сфера: Телець, Рак, Скорпіон і Водолій

Представникам цих знаків варто бути обережнішими у сфері кохання з 14 жовтня по 3 листопада, оскільки вони схильні до проявів ревнощів, перекручування фактів. Можливе зростання брехні та облуди. Можуть виникнути сильні сварки, які будуть здатні зруйнувати навіть найміцніші стосунки. Постарайтеся тримати язик за зубами та обдумувати кожне сказане слово.

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Не варто в період ретроградного Меркурія міняти обстановку, починати нову справу, змінювати місце роботи. Адаптація буде відбуватися повільно і важко. Не варто вирушати в далекі поїздки, брати відпустку і робити великі покупки. Нові відносини можуть принести розчарування, постарайтеся не форсувати події – закидайте вудки, придивляйтеся, фліртуйте, але уникайте більш глибоких уподобань.

Проблеми у фінансовій сфері: Овен, Близнюки, Діва, Риби

У цих знаків ретроградний Меркурій заблокує удачу і в складних ситуаціях їм не можна сподіватися на волю випадку. Меркурій також ускладнить прийняття важливих рішень. Рибам і Овнам не варто легковажити, а Близнюкам і Дівам не знадобиться їх вміння домовлятися. Дипломатичність і тактовність також не допоможуть і доведеться вдаватися до грубої сили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи розповіли, як знизити негативний вплив ретроградного Меркурія.

А також ми писали про те, що астрологи дали гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 12 по 18 жовтня.