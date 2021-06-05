Ретроградні планети в 2021 році: як вижити під час напружених періодів

Найскладнішими місяцями у 2021 році астрологи назвали лютий, червень і грудень. Зиму ми вже пережили, а ось червень тільки настав, а разом з ним прийшов і ретроградний Меркурій, який триватиме до 23 червня.

Ретроградні планети

Перша декада червня особливо небезпечна – з 26 травня по 10 червня пройде коридор затемнення. До 19 липня Чорний Місяць (Ліліт) буде рухатися в знаку Тельця, а це загрожує всякими грошовими ситуаціями, махінаціями, втратами.

Ретроградний Меркурій триватиме з 30 травня до 23 червня. З 20 по 22 червня настануть небезпечні дні, оскільки в ретроградному русі виявиться відразу чотири планети – Меркурій, Плутон, Сатурн і Юпітер. З 25 червня на місце Меркурія прийде Нептун, і чотири планети будуть в ретроградному русі до 6 жовтня.

27 вересня Меркурій знову увійде в ретроградний рух і відразу п'ять планет будуть впливати на життя людини: Меркурій, Юпітер, Сатурн, Плутон і Нептун. Після 6 жовтня цю компанію покине Плутон, а після 18 жовтня – Меркурій. На зміну їм прийде ретроградна Венера в грудні, яка сильно сплутає карти в особистому житті й може відкинути в минуле.

Сонячне затемнення

Крім ретроградних планет нерви можуть потріпати й сонячні затемнення. Перший коридор ми переживаємо зараз, і 10 червня стане кінцевою зупинкою. Наступний коридор - з 19 листопада по 4 грудня.

Вплив ретроградних планет

Астрологи вважають, що вплив ретроградних планет може бути глобальним, загальним для людства та індивідуально для кожного – залежить від натальної карти. Необов'язково такі планети провісники чогось поганого, але кожна з них відповідає за свою сферу.

Меркурій

Порушується комунікація, люди перестають розуміти один одного, стає складніше вести переговори, домовлятися, розв'язувати спільні питання. Виникають труднощі в спілкуванні, надходить багато недостовірної інформації, губляться документи, ламається техніка. Не варто в цей період укладати угоди, підписувати договори, здійснювати дорогі покупки, укладати шлюб і купувати техніку. Можливі завершення старих справ, важливі розмови, прояснення старих подій і отримання звісточок з минулого. Вдалий час для аналізу помилок.

30 травня - 23 червня 2021

27 вересня - 18 жовтня 2021

Венера

Відповідає за любовні та подружні стосунки. У ретроградному стані можливі помилки через прийняті рішення поспішно або неправильні висновки про ситуації. Не виключені зміни у відносинах, які не принесуть нічого хорошого. Однак в такий період можуть відновитися відносини, які були розірвані раніше і це буде означати, що людина у вашому житті з'явився невипадково.

Також можуть бути зміни у фінансовій сфері - небажано приймати важливі рішення, робити інвестиції, вкладати кошти.

19 грудня 2021 - 29 січня 2022

Юпітер

Плутанина і затримка в справах, проблеми з вищою освітою, далекими поїздками, зв'язками з іноземцями, питання юридичного характеру. Однак ретроградний Юпітер допомагає переглянути свої погляди на життя і продумати плани на майбутнє.

20 червня - 19 жовтня 2021

Сатурн

Змушує знову пройти ті уроки життя, які були не засвоєні раніше. Можна вчитися на помилках, оцінити достоїнства і невдачі. Може додатися відповідальність. Сфера Сатурна - робота і кар'єра. Але при цьому він нікуди не поспішає і дозволяє подіям відбуватися більш повільно. При директному русі - швидкість і результативність знову змінюється.

22 Травня - 12 жовтня 2021

Уран

Пов'язаний з інноваціями, IT сферою, технічним прогресом. Це планета змін і в період ретроградності Урану можна побачити знаки, що сигналізують про важливі зміни. Свій транзит у 2021 році Уран здійснить в Тельці, а це означає, що можуть стати актуальними фінансові питання, які не були вирішені в минулому.

20 серпня 2021 - 18 січня 2022 року

Нептун

Зовнішній світ йде на другий план, а внутрішній стає більш важливим. Прекрасний період для переоцінки цінностей і відносин. Нептун відповідає за натхнення, нові проєкти та ідеї. Він здатний згладжувати межі реальності й дійсність закривати мріями.

25 червня - 2 грудня 2021

Плутон

Перерозподіл влади та фінансових потоків, впливає глобально на суспільство, великий бізнес і державні інститути. В особистих відносинах може висловитися у втручанні сторонніх сил, на які людина впливати не може. Може виникнути криза, яка піде на благо – ви позбудетеся від непотрібного і зможете почати нову главу життя.

26 квітня - 7 жовтня 2021