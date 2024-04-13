Ретроградный Меркурий может сильно навредить: каким знакам Зодиака стоит поберечься

Гороскоп на большую часть апреля расскажет, для кого из представителей зодиакального созвездия период Ретроградного Меркурия может оказаться опасным. В эти дни им следует проявить максимальную осторожность и беречь себя, свои силы и деньги.

Кому из знаков Зодиака Ретроградный Меркурий может доставить неприятности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify .

Овен

Этот период, характерный для вашего воспалительного духа, спонтанности и моментов нетерпения, требует небольших изменений. Замедлите шаг, глубоко вдохните и обретите покой среди хаоса. Ваша жизнь все еще наполнена обещаниями радости и сюрпризов, в противовес хитрым проделкам ретроградного Меркурия.

Телец

Ваша стойкость вот-вот подвергнется испытанию. Вы известны своей твердой решительностью и преимуществом стабильности, однако, этот период требует от вас принять изменения с изяществом. Поскольку ретроградный Меркурий разворачивает серию непредвиденных событий, помните, что гибкость может быть вашей сильной стороной.

Близнецы

Вы известны вашей умственной ловкостью и яркими коммуникативными навыками, однако этот период может бросить тень сомнения, усиливая ваши внутренние монологи голосом тревоги. Преодолевая эту космическую трясину, откладывайте важные судьбоносные решения и будьте внимательны, чтобы сохранить ясность ума.

Дева

Ваша методичность и стремление к совершенству находят вызовы в этот период. Однако ваша присущая гибкость и щепетильность является ключом к преодолению этой бури. Пусть это время напомнит вам, что иногда самые продуманные планы выиграют от легкого приспособления и готовности преодолевать сюрпризы с помощью вашей врожденной изобретательности.

Скорпион

Ваша сущность, характеризующаяся устойчивостью и глубиной, часто сталкивается с непредвиденными сдвигами и технологическими препятствиями, приносимыми ретроградным Меркурием. Этот период может породить волны капризности и бурю раздражительности. Воспользуйтесь этим как возможностью направить свою интенсивную энергию на конструктивные выходы. С помощью физической активности, творчества или погружения в глубины личных размышлений найдите утешение в осознании того, что спокойствие лежит в ваших руках.