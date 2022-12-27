Ретроградный Меркурий: когда начнется и что делать нельзя

Почему Меркурий ретроградный
На самом деле траектория Меркурия не меняется, но появляется иллюзия, что он начинает пятиться - именно это астрономическое явление и называется ретроградностью. Ретроградным Меркурий бывает 3-4 раза в году - в среднем по три недели.
Астрологи отмечают, что именно в период ретроградности Меркурия происходят самые сложные ситуации и катаклизмы. И это подтверждают многие люди, у которых в такие периоды начинаются проблемы в делах, в общении и других сферах жизни.
За что отвечает Меркурий
Планета Меркурий связана с интеллектом, общением - письма, переговоры, получение и передача информации, с документацией и бумагами, с обучением, поездками, родственными и любовными связями, а также с торговлей. Еще эта планета влияет на мнение, речь, принятие решений.
Когда Меркурий начинает двигаться в обратном (ретроградном) направлении, то все эти сферы начинают тормозить, возможны препятствия, замедление процессов.
Как Меркурий может влиять на жизнь
- Задержки с транспортом
- Проблемы в обучении
- Путаница в цифрах, документах
- Неурядицы в сфере техники и коммуникации
- У людей наблюдается рассеянность, забывчивость, умственная деятельность замедляется
- Возможны неожиданные ситуации во взаимодействии с другими людьми
- Прошлое может вернуться в настоящее - друзья, партнеры, ситуации
- Активизируются мошенники, а люди становятся более склонными к обману
- Психически больные люди становятся более активными
- Могут быть ссоры, конфликты, бессмысленное выяснение отношений
- Проблемы в понимании друг друга и высказывании своих мыслей
- Количество ДТП и природных катастроф возрастает
- Проявляются самые негативные черты характера
Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия
- Не проводите рискованные финансовые операции, денежные вложения, инвестиции
- Не берите кредиты, не давайте в долг и не берите в долг
- Будьте осторожны с огнем и предметами, которые быстро загораются
- Не совершайте сделки по покупке автомобиля или недвижимости
- Не начинайте дальние путешествия
- Не покупайте дорогую технику - есть риск быстрой поломки или брака
- Не принимайте поспешные и необдуманные решения
- Не выясняйте отношения и не провоцируйте ссоры
- Не беритесь за новый проект, не устраивайтесь на работу
- Не стоит в это время заключать брак, подписывать договора и совершать важные сделки
Что можно делать в период ретроградного Меркурия
- Анализировать свою жизнь, дела, финансы
- Составлять планы и цели на будущее
- Завершать дела, которые давно откладывались
- Исправлять ошибки прошлого, приносить извинения и мириться
- Делать уборку и избавляться от ненужных вещей
- Взвешивать каждое слово в беседе и уточнять у собеседника, если не уверены
- Перепроверять всю информацию, отчеты, бумаги, документы
- Делать копии своих данных и файлов
- Выполнять важную работу внимательно и без спешки
- Рассчитывать время с запасом
- Заниматься спортом, творчеством, оздоровлением организма, медитировать
- Уделять время саморазвитию и обучению