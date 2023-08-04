RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ресторане в Чехии официант включил гимн РФ украинской беженке: история закончилась скандально (видео)

Чешский официант решил поиздеваться над украинкой (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В одном из ресторанов неподалеку от Праги официант решил насмехаться над украинской беженкой. После того как женщина сделала заказ, в заведении начал играть гимн России и звук сирены.

Об этом украинка Олеся Кошилка рассказала на своей странице в TikTok.

Детали инцидента

Украинская беженка Олеся Кошилка вместе с подругой в Чехии решили пообедать в ресторане "CottonClub Brandýs" в городе Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав.

Когда женщины сделали заказ, Олеся спросила, есть ли в заведении Wi-Fi. На это официант ответил, что есть только российский. Украинка решила, что ее приняли за россиянку.

Через пять минут после этого заиграл гимн России.

"Я не понимаю, что происходит, захожу внутрь и говорю: "Это гимн России?". На что отвечают: "Да". Я говорю, что я украинка. На что мне отвечают: "И что?", начинают смеяться и включают звук сирены", - рассказала Олеся в комментарии Радио Свобода.

 

@meilleeur_

2.8: Прийшовши в ресторан пообідати, ми сіли за столик і я попросила пароль від Wi-Fi. Скорше всього офіціант почув акцент та посміявся сказавши, що Інтернет є тільки російський. Ми не звернули увагу і чекали своє замовлення. Через 5 хвилин вони включили гімн росії. Ми зайшли всередину і спитали: «Це гімн росії?», на що нам відповіли «так». Сказавши, що я українка нам відповіли: «і цо?», посміялись та ввімкнули звук сирени. 3.8: Адміністрація закладу вибачилася перед нами, а також звільнила офіціанта-ініціатора. Прошу не писати відгуки на інші заклади з такою ж назвою, цим ви псуєте репутацію закладів, які тут ні до чого

оригинальный звук - Olesya Koshilka

 

Видео женщины в социальных сетях набрало более миллиона просмотров и почти 90 000 комментариев, в основном гневных:

  • "Сьогодні ми, завтра вони. Не звертайте уваги".
  • "Своїм ти будеш тільки в Україні".
  • "Мені гріє душу наш народ. Приємно, що відреагували на ситуацію".
  • "Сумно, що деякі люди нас не зрозуміли, що ми захищаємо свою державу".
  • "Людина зробила бізнес, а офіціанти знищили репутацію цього ресторану".

К тому же, украинцы начали писать негативные отзывы на страницах ресторана. Оценка заведения на Google Maps резко упала до 1,1 балла.

Чем закончился скандал

Руководство заведения стало на сторону украинок и извинилось перед ними, а самого официанта - уволили.

"От имени руководства CottonClub Brandýs мы хотим сообщить, что не согласны с политическими взглядами наших сотрудников и ограждаемся от них. После инцидента в нашем ресторане руководство компании решило уволить инициатора, поэтому он больше не является нашим сотрудником. Мы также не согласны с нарушением прав и свобод человека, которое происходит против Украины", - написали они на своей странице в Facebook.

Сегодня оценка ресторана снова составляет 4,2 балла, а отзывы украинцев, очевидно, удалили. Однако некоторые по-прежнему можно найти.

Отзывы украинцев в Праге решил удалить, но единицы все еще остались (скриншот: Styler)

Ранее мы рассказывали о том, что в Турции охранники избили россиян стульями.

А еще сообщали о том, что немецкое издание уволило украинскую журналистку во время декрета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия