Ви вирішили поміняти колір автомобіля: фахівці розповіли, як не нарватися на штраф

Поради юриста з перефарбовування автомобіля (Фото: freepik)

Юрист пояснив, в яких випадках водії можуть отримати штраф за перефарбування автомобіля

Автолюбителі часто хочуть змінити колір свого транспортного засобу або оновити його забарвлення. Однак багато хто не знає, що така турбота про власний автомобіль може потягнути за собою штраф для власника.

Кардинальну зміну кольору потрібно обов'язково реєструвати протягом 10 днів після перефарбовування. Для цього необхідно звернутися в сервісний центр МВС. Юрист розповів, які ще існують підводні камені в даній операції. Про це повідомляє ТСН.

В сервісному центрі МВС співробітники автомобіль оглядають і визначають його колір візуально. Висновок вписується в спеціальній графі та виявляється, існує усього 11 основних кольорів, без вказівки відтінку:

Чорний

Синій

Зелений

Бежевий

Червоний

Фіолетовий

Помаранчевий

Жовтий

Білий

Коричневий

Сірий

Якщо автовласник змінив відтінок автомобіля, але при цьому основний колір залишився колишнім, то перереєстрація автомобіля не потрібна Якщо на автомобіль було нанесено два різних кольори, то основним виявляється колір на його нижній частині.

Якщо кузов легкового автомобіля (Кабіни вантажного автомобіля) покрили ламінаційною або антигравійною прозорою плівкою, то перереєстрація також не знадобиться.

Якщо інспектор поліції зупинить автомобіль і при перевірці виявить, що фактичний колір і в техпаспорті не збігається, то це буде вважатися порушенням, оскільки не була проведена перереєстрація. За таке порушення передбачається штраф у 170 гривень (ч. 6 ст. 121 КУпАП). Інспектор має право затримати автомобіль або відправити його на штрафстоянку.

За повторне порушення протягом року власник транспортного засобу отримає штраф у 255 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин. Автомобіль може бути вилучений на платній основі. В третій раз справа може дійти до суду, а автомобіль відправиться під арешт до рішення суду.

Юрист радить при перефарбовуванні автомобіля обов'язково звернутися за перереєстрацією та внести зміни в документи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які були найбільш сенсаційні порушення ПДР, які зняли камери автофіксацій.

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Автор: Анна Шиканова