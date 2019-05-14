Вирішив самоствердитися: у Запоріжжі власник авто побив жінку ногами

Автомобіліст ледь не позбавив жінку життя
В Запоріжжі неадекватний власник авто побив жінку за те, що вона зробила зауваження в його адресу. Про шокуючий інцидент повідомили у Facebook-спільноті "Харків 1654".
"Конфлікт між жінкою і власником авто переріс у бійку. Жінка зробила зауваження і вдарила машину по крилу, за це мужик став бити її ногами", - зазначено в пості до відео.
Відео: (facebook.com/Харьков 1654)
Підписники не змогли пройти повз і прокоментували ситуацію. Багатьом здалася така поведінка негідною:
Нагадаємо, що в Запоріжжі маршрутник вигнав жінку з салону автобуса, тому що вона не хотіла платити за проїзд, а збиралася проїхати по пенсійному.
Раніше повідомлялося про те, що під Хмельницьким пенсіонерка випала з маршрутки на ходу та сильно вдарилася головою. Водія автобуса відсторонили від роботи, але він вирішив повністю оплатити лікування постраждалій 63-річній пасажирці.
Ми також писали про те, що у Мелітополі під Запоріжжям водій маршрутки побив пасажира, який проїхав одну зупинку, але не захотів платити. Потерпілий пояснив, що сів не в той автобус.