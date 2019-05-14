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Вирішив самоствердитися: у Запоріжжі власник авто побив жінку ногами

STYLERЖиття    14.05.2019 - 08:39
Вирішив самоствердитися: у Запоріжжі власник авто побив жінку ногами
Колаж РБК-Україна

Автомобіліст ледь не позбавив жінку життя

В Запоріжжі неадекватний власник авто побив жінку за те, що вона зробила зауваження в його адресу. Про шокуючий інцидент повідомили у Facebook-спільноті "Харків 1654".

"Конфлікт між жінкою і власником авто переріс у бійку. Жінка зробила зауваження і вдарила машину по крилу, за це мужик став бити її ногами", - зазначено в пості до відео.

Відео: (facebook.com/Харьков 1654)

Підписники не змогли пройти повз і прокоментували ситуацію. Багатьом здалася така поведінка негідною:

  • Повсюдна деградація.
  • А хто знімає? Чому не заступився за жінку?
  • Урод! Він не гідний слова "чоловік". Через смердючої машини ногами штовхати жінку. 
  • Це ж виродки, його треба на кол.
  • Хіба він мужик, якщо влаштував таке проти жінки?

Нагадаємо, що в Запоріжжі маршрутник вигнав жінку з салону автобуса, тому що вона не хотіла платити за проїзд, а збиралася проїхати по пенсійному.

Раніше повідомлялося про те, що під Хмельницьким пенсіонерка випала з маршрутки на ходу та сильно вдарилася головою. Водія автобуса відсторонили від роботи, але він вирішив повністю оплатити лікування постраждалій 63-річній пасажирці.

Ми також писали про те, що у Мелітополі під Запоріжжям водій маршрутки побив пасажира, який проїхав одну зупинку, але не захотів платити. Потерпілий пояснив, що сів не в той автобус.

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