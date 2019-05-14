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Решил самоутвердиться: в Запорожье владелец авто избил женщину ногами

STYLERЖизнь    14.05.2019 - 08:39
Решил самоутвердиться: в Запорожье владелец авто избил женщину ногами
Коллаж РБК-Украина

Автомобилист едва не лишил женщину жизни

В Запорожье неадекватный владелец авто избил женщину за то, что она сделала замечание в его адрес. О шокирующем инциденте сообщили в Facebook-сообществе "Харьков 1654".

"Конфликт между женщиной и владельцем авто перерос в драку. Женщина сделала замечание и ударила машину по крылу, за это мужик стал бить ее ногами", - указано в посте к видео.

Видео: (facebook.com/Харьков 1654)

Подписчики не смогли пройти мимо и прокомментировали ситуацию. Многим показалось такое поведение недостойным:

  • Повсеместная деградация.
  • А кто снимает? Почему не заступился за женщину?
  • Урод! Он не достоин слова "мужчина". Из-за вонючей машины ногами пинать женщину. Да ноги поотсыхают и машина сгорит!
  • Это же уроды, его надо на кол.
  • Разве он мужик, если устроил такое против женщины?

Напомним, что в Запорожье маршрутчик вышвырнул женщину из салона автобуса, потому что она не хотела платить за проезд, а собиралась проехать по пенсионному.

Ранее сообщалось о том, что под Хмельницким пенсионерка выпала из маршрутки на ходу и сильно ударилась головой. Водителя автобуса отстранили от работы, но он решил полностью оплатить лечение пострадавшей 63-летней пассажирке.

Мы также писали о том, что в Мелитополе под Запорожьем водитель маршрутки избил пассажира, который проехал одну остановку, но не захотел платить. Пострадавший объяснил, что сел не в тот автобус.

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