Рішення приймали дуже швидко: у Львові лікарі врятували недоношеному хлопчику зір

Хлопчик Теодор народився у Тернополі на 24 тижні вагітності з вагою всього 560 г. До Львова хлопчик приїхав уже з вагою 1450 г, але з дуже складною патологією очей - задня агресивна ретинопатія недоношених, що потребувала якнайшвидшої високоспеціалізованої допомоги.

На прийняття рішення і оперативне втручання у медиків було всього 48 годин.

За словами лікаря-офтальмолога Ірини Музички, було прийнято рішення ввести Анти - VEGF препарат.

"Враховуючи стан сітківки і те, що судин було дуже мало - велика васкулярна зона, тут просто одна лазеркоагуляція не допомогла б. За два тижні ми зробили допоміжну лазеркоагуляцію, а за місяць - ще одну. Ми вже точно знаємо, що з очками дитини все буде добре, судинки ростуть як треба і наш крихітний пацієнт буде бачити", - додала вона.

У Львів лікарі врятували зір маленькому хлопчику (loda.gov.ua)

Лікарі зазначають, що при ретинопатії передчасно народжених дітей дуже важливими є рання діагностика і фахова допомога. Зволікати у таких випадках не варто, адже втрачається не лише час, а й зір. Якщо звернутися по допомогу запізно, то дитина може бути сліпою.

"Було так багато переживань і страхів, але тепер я впевнена: все буде добре. Ми побороли найстрашніше - проблему із зором, ми щодня ростемо і розвиваємося", - розповіла мама хлопчика Олена.

За час перебування у неонатальному центрі хлопчик важить вже 3 610 г і незабаром повернеться додому.

У Львів лікарі врятували зір маленькому хлопчику (loda.gov.ua)