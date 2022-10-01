Ремни безопасности в автомобиле имеют скрытую функцию: об этом мало кто знает

Когда мы садимся в машину, первое, что нужно сделать - пристегнуть ремень безопасности. Он должен прилегать к телу, быть ровным и без узлов и складок. Однако, обратив на него больше внимания, вы заметите, что у него есть неочевидная функция.

Для чего нужна кнопка на ремне безопасности

Незаменимый ремень безопасности остается ключевым элементом для защиты водителя и пассажиров при аварии на дороге. Его нужно пристегивать при любых обстоятельствах, пока автомобиль двигается.

На нем есть маленькая кнопка, но многие не знают, для чего оно конкретно используется.

В сущности, это своего рода ограничитель. Благодаря ему металлическая пряжка ремня всегда находится на одном месте и не сползает вниз. Эта незаметная кнопка облегчает пристегивание ремнем безопасности.

Кроме того, эта гениальная система позволяет регулировать длину ремня во избежание сильного давления на грудь или таз. Таким образом, она обеспечивает запас прочности в диапазоне от 5 до 7 см.

Что делать, если ремень застрял

Несмотря на то, что ремень безопасности не требует особого обслуживания, вы все равно должны следить за его надлежащим функционированием.

Регулярно проверяйте, не поврежден ли он из-за помех или поломок в механизме. Проверьте, правильно ли свертывается полоса и не деформирована ли.

Важно, не пытайтесь починить ремень безопасности самостоятельно. Особенно если у вас нет для этого специальных средств или знаний. Этот элемент настолько чувствителен, что лучше обратиться к специалисту.

В некоторых случаях грязь или жирные остатки могут повлиять на надлежащую работу вашего ремня. Если он не сворачивается как следует, нужно снять весь ремень и промыть его водой с мылом до полной очистки.

Имейте в виду, что ремни безопасности не только удерживают тело на месте, чтобы предотвратить его удар о лобовое стекло, но также служат для поддержания правильной осанки, чтобы уменьшить силу столкновения.