В річку під Запоріжжям злили токсичні відходи: Азовське море під загрозою

Під Запоріжжям в селі Тернівка токсичні відходи з залізнорудної комбінату зливають прямо в річку Малий Утлюг, яка впадає в Утлюцький лиман Азовського моря. Про це повідомив еколог, активіст, працівник Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

"Скільки можна терпіти? Черговий токсичний порив труби Запорізбкого залізнорудного комбінату. Цього разу шахтні відходи пішли в річку Малий Утлюг, район села Тернівка", - написав він.

Активіст додав, що через злив токсичних відходів знову страждає природно-заповідний фонд не тільки області, але і всієї країни.

"На тиху техніка ЗЗРК закопує сліди злочину. Викликали поліцію, актуємо", - зазначив Воловик.

В річку під Запоріжжям злили токсичні відходи (фото: facebook.com/Дмитрий Воловик)

Зазначимо, що річку після витоку перекрили. Але гарантій, що токсичні відходи не потраплять в лиман - нема.

Додамо, що річка Малий Утлюг впадає в Утлюцький лиман, який омиває береги Херсонської та Запорізької областей. Він з'єднаний з Азовським морем через протоку між краєм Бирючого острова і косою Арабатська стрілка шириною 11 км.

Нагадаємо, що нещодавно в знаменитому курортному місці в українських Карпатах було зафіксовано несанкціонований викид нечистот у річку.