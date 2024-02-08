Реконструкция реки Лыбидь в Киеве может стоить почти 200 миллионов: подробности

Очистка и реконструкция реки Лыбидь в Киеве требуют не только времени и сил, но и существенных затрат. Согласно трехлетнему плану КП "Плесо", которое занимается этим проектом, на работы с руслом и гидротехническими сооружениями реки Лыбидь может понадобиться около 200 миллионов гривен.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о ситуации с рекой Лыбидь и расходами на ее реконструкцию.

Что нужно знать о реке Лыбидь

Река Лыбидь берет начало из источника вблизи железнодорожной станции "Киев-Волынский" и впадает в Днепр близ Корчеватого.

Имея длину более 16 км, река почти на протяжении всего русла закреплена бетонным коробом, а на отдельных участках - взята в коллекторы.

У подножия Лысой горы - перед пересечением реки Столичного шоссе - находится единственный участок с естественным руслом длиной 380 м.

Лыбидь может быть достаточно полноводной (фото: kyivcity.gov.ua)

Начало работы по расчистке русла

Еще в июле 2023 года коммунальное предприятие "Плесо" взялось за расчистку подземного участка русла реки Лыбидь неподалеку от улицы Саперно-Слободской в Голосеево - после соответствующего решения столичной Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного в конце ноября того же года, особенностью проведения работ на подземном участке реки стала прямая зависимость от погодных условий. Это усложнило и замедлило проведение работ, однако цели были достигнуты.

Согласно информации КП "Плесо", из подземного участка было удалено около 2 900 куб. м мусора - включая заиленную почву, ветки деревьев и большое количество бытовых предметов.

Чтобы зайти в подземную часть, воду из русла пришлось повернуть на променаду и оградить дамбой из мешков и песка.

Дамба из мешков и песка (фото: kyivcity.gov.ua)

Дальнейшие планы КГГА

Согласно информации заместителя председателя КГГА по осуществлению самоуправленческих полномочий Владимира Прокопива, расчистка подземного участка русла реки Лыбидь позволит минимизировать риск подтоплений, часто возникающих там вследствие усложнения стока воды.

"Следующим шагом, к которому мы перейдем после стабилизации экономической ситуации в стране, должен стать проект по ревитализации (восстановлению, - Ред.) этой реки", - подчеркнул чиновник.

По его словам, речь идет:

об освобождении реки Лыбидь из бетонных коробов там, где это возможно

о создании благоприятных условий для отдыха киевлян на базе водоема

Бетонные берега нравятся не всем (фото: kyivcity.gov.ua)

Стоимость расчистки и реконструкции реки Лыбидь

По словам экспертов, Лыбидь нуждается в постоянном внимании. Согласно стратегическому плану развития КП "Плесо", в течение 2023-2025 годов в Киеве должны состояться:

реконструкция гидротехнических сооружений реки Лыбидь

восстановление экологического и санитарно-гигиенического состояния реки Лыбидь

Расходы на реализацию этих целей составляют:

в 2023 году - 40 миллионов гривен

в 2024 году - 58 миллионов гривен

в 2025 году - 55 миллионов гривен

Расходы, предусмотренные на реконструкцию гидротехнических сооружений и восстановление санитарно-гигиенического состояния р. Лыбидь (скриншот: kyivaudit.gov.ua/Стратегический_план_развития_КП_Плесо)

Кроме того, поскольку русло реки Лыбидь находится в аварийном состоянии и нуждается в постоянном выполнении работ по расчистке (устранении причин, которые могут привести к затоплению коллекторов и окружающей территории), КП "Плесо" планирует ряд мероприятий, которые позволят:

улучшить санитарно-экологическое состояние реки

вернуть ее пропускную способность

предупредить подтопление близлежащих территорий

принимать большее количество дождевой воды во время паводков

На обследование и расчистку русла реки Лыбидь в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева, а также приведение его в надлежащее техническое состояние, запланированы следующие расходы:

в 2023 году - 20 миллионов гривен

в 2024 году - 10 миллионов гривен

в 2025 году - 10 миллионов гривен

Расходы, предусмотренные на обследование и расчистку русла р. Лыбидь (скриншот: kyivaudit.gov.ua/Стратегический_план_развития_КП_Плесо)

Итак, подводя итоги, в целом на работы по очистке и реконструкции реки Лыбидь в течение трех лет могут потратить 193 миллиона гривен.