Річки обов'язково вийдуть з русла: де в Україні готуватися до потужних паводків

На його думку, уникнути підтоплення в цьому році не вдасться, оскільки зима була досить сніжна.

Які регіони постраждають від паводків цієї весни

"Так, це 100% будуть паводки та водопілля буде сильним у Карпатах. Якщо в центральній частині такого катастрофічного паводка не буде, звичайно, там буде весняне водопілля, але воно буде у мірах звичайного, природного, та на господарську діяльність це не вплине. А ось в Карпатах буде очікуватися дуже сильний паводок", — говорить Олександр Чистяков.

Також фахівець підкреслює, що постраждають з більшою ймовірністю саме ті населені пункти, які розташовані поблизу гірських річок. За його словами, небезпеку для сіл і міст несуть як великі, так і малі річки.

"Незалежно (великі або малі річки, — ред). Адже великі річки будуть приймати у себе більше вологи, а маленькі річки, тому, що не зможуть прийняти великої кількості вологи, — швидше буду розливатися", — зазначає еколог.

На думку Олександра Чистякова, найбільше від повеней постраждає Закарпатська область.

"В основному постраждають наші південні області, такі як Миколаїв, Херсон, Одеська область — там буде дуже серйозна посуха. Водночас карпатські регіони навпаки тепер будуть більш схильні до сильних злив, потопів і тому подібне", — говорить експерт.

Чому паводки в Україні стають нормою

Еколог зазначає, що існує кілька незалежних від опадів факторів, які призводять до погодних аномалій. І ці фактори провокуються людиною.

"Ці річки обов'язково вийдуть зі свого русла. Тому що є декілька причин для цього: перше — йде масова вирубка лісу, адже ми зі школи знаємо, що кожне дерево акумулює і тримає своїми коренями понад 400 літрів води. І якщо не буде дерева, то ця вода перетворюється на смертельний потік, який змиває все на своєму шляху", — наголошує еколог.

Другий причиною підтоплення може стати руйнування річок.

"Також у нас, на жаль, дуже багато гірських річок просто зруйновані — річкова галька, яка тримала ці річки в руслах, — обрана на продаж. Тепер, не маючи свого русла, річка розливається і завдає просто катастрофічні збитки народному господарству", — розповідає експерт.

Чистяков також зазначає, що в Україні в цілому змінюється клімат, що погіршує ситуацію.

"За останнє десятиліття, через глобальне потепління, ми змістилися на більш ніж 200 кілометрів у бік півдня. І ті райони, які були степовими, вони стали посушливими, вони мало не входять в регіони напівпустель", — підкреслив фахівець.