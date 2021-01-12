ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У річці знайшли ламантина, на спині якого вирізали слово "Трамп"

Автор: Роман Мирончук

У штаті Флорида в річці Хомосасса виявили ламантина, на спині якого було вирізане слово "Трамп". Служба охорони рибних ресурсів і дикої природи США почала шукати того, хто так жорсткого обійшовся з твариною.

Також оголошено винагороду в розмірі 5 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе знайти кривдника ламантина. Про це повідомляє видання The New York Times.

Варто зазначити, що за скоєне загрожує штраф у розмірі до 50 тисяч доларів і до року тюремного ув'язнення.

У Флориді знайшли ламантин з вирізаним словом "Трамп" (фото: twitter.com/DrEricDing)

Мешканка Флориди Хейлі Уоррінгтон, яка виявила ламантина, розповіла, що на вигляд тварина була абсолютно здоровою, але у неї були ознаки стресу.

За її словами, на ламантинові знаходиться товстий шар водоростей, і той, хто вирізав слово "Трамп", досяг шкіри ламантина, але не пошкодив її.

Популярні новини

Ця новина схвилювала зоозахисників, які готові зробити все, що в їх силах, щоб притягнути до відповідальності кривдників тварини.

Варто зазначити, що ламантини - це великі і повільні водні ссавці. У США вони належати до видів, які знаходяться під загрозою зникнення. У Флориді їх водиться близько 6300 особин.

Нагадаємо, відома косметична компанія потрапила в скандал через тварину.

Ми також писали про те, що в Чорнобилі коні Пржевальського гинуть у браконьєрських пастках.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америкиживодер