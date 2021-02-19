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Регулярне вживання кофеїну змінює мозок: вчені приголомшили заявою

Автор: Анна Шиканова

Постійне вживання кофеїну може істотно змінити мозок людини. Такі дані отримали вчені з Базельського університету в новому дослідженні.

Результати дослідження були опубліковані в виданні Der Standart.

Вчені відзначають, що кава і її активні речовини є найбільш споживаними у світі психоактивною речовиною. І при регулярному вживанні кофеїн може змінювати сіру речовину мозку. Однак цей ефект є тимчасовим.

У дослідженні взяли участь 20 добровольців – молоді здорові люди, які регулярно пили каву і до початку експерименту. Протягом 10 днів вони два рази на добу отримували медичний препарат і не використовували інший кофеїн. У деяких були препарати з кофеїном, у деяких – з плацебо. За всіма добровольцями спостерігали в спеціальній лабораторії, робили електроенцефалограму і визначали обсяг сірої речовини в мозку.

Регулярний прийом кофеїну ніяк не вплинув на сон учасників, але от різниця в обсязі сірої речовини мозку була помітна.

"Особливо явними були відмінності в середній частині правої скроневої частки мозку, включаючи гіпокамп, область мозку, яка відіграє центральну роль в консолідації пам'яті. Наші висновки не обов'язково означають, що вживання кофеїну негативно впливає на мозок, але щоденне вживання кофеїну, очевидно, змінює нашу когнітивну "апаратуру", що як мінімум дає привід для проведення подальших досліджень", - розповіла керівниця дослідження Каролін Рейхерт.

Відзначається, що попри на те, що кофеїн зменшує обсяг сірої речовини в мозку, цей процес оборотний. Через 10 днів утримання від кофеїну в учасників спостерігалася значна регенерація.

"Таким чином, зміни морфології мозку є тимчасовими. Але систематичних порівнянь між людьми, які п'ють каву, і тими, хто зазвичай не п'є каву або вживає мало кофеїну, досі зроблено не було", - додала Райхерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали продукти, які врятують від зимової апатії та занепаду сил.

А також розповідали про те, що медики повідомили, який напій здатний продовжити життя і залишатися здоровим.

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