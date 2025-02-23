Регулярная половая жизнь влияет на сердце и помогает избежать этих популярных болезней

Поцелуи, секс, эмоциональная близость и любовь имеют непосредственное влияние на сердечно-сосудистую систему. К тому же секс после сердечного приступа способствует лучшему восстановлению.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Чем полезны поцелуи для сердца

По словам врача, во время поцелуев и объятий в кровь выбрасываются эндорфины - гормоны счастья, которые снижают уровень стресса и тревоги. Это помогает снизить артериальное давление, а значит, и уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний, развития гипертонии, инсультов и сердечных приступов.

Тогда как во время полового контакта сердце начинает биться быстрее, пульс может подняться до 130 ударов в минуту. Это уровень умеренной физической нагрузки, который укрепляет сердце и улучшает кровообращение.

Однако, важно быть внимательными, если у вас есть заболевания сердца. Поэтому перед активностью стоит проконсультироваться с врачом.

Воздействие секса после сердечного приступа

Кардиолог отметила, что секс после сердечного приступа способствует восстановлению здоровья сердца. Уже через 4-6 недель после выписки из больницы большинство пациентов могут вернуться к интимным отношениям, если врач не указал на другие ограничения.

Также проблемы с сердцем могут влиять на сексуальную активность. Плохое кровообращение, которое часто сопровождает сердечные заболевания, может снижать потенцию.

"У 50-70% мужчин с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями есть проблемы с эректильной дисфункцией. Вероятность возникновения сердечного приступа во время интимной близости очень низкая и составляет лишь 0,6%", - говорится в сообщении.

Необходимо помнить, что постоянная поддержка партнера и эмоциональная близость помогают пережить стрессовые моменты без вреда для сердца.

Секс повышает уровень оксида азота в крови, а это способствует расширению кровеносных сосудов и улучшает кровоток.

Польза регулярной половой жизни

Риск сосудистых болезней уменьшается, если сексуальная жизнь регулярна. Активная сексуальная жизнь снижает уровень холестерина и улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Секс также может снизить риск тромбообразования. Интимная близость активирует кровообращение, что способствует лучшему снабжению кислородом органов и уменьшает вероятность образования тромбов в сосудах.