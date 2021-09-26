Рідкісні дощі та більше потепління: яка погода буде в Україні в цей вихідний

Погода в Україні 26 вересня порадує продовженням потепління, при цьому в неділю на більшій частині території країни дощі не очікуються, лише тільки переважно в східних областях. Разом з тим ймовірне істотне посилення вітру в ряді регіонів.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog .

Погода в центральних областях 26 вересня

У Вінницькій та Дніпропетровській областях буде досить похмуро, ймовірні несуттєві опади. Температура повітря вдень становитиме близько +17... +20 градусів.

У Черкаській та Кіровоградській областях буде хмарно з проясненнями, без дощів. Стовпчики термометрів покажуть вдень теж до +20 градусів.

У Полтавській області - без істотних опадів, буде трохи свіжіше, і очікується близько +14... +17 градусів.

Погода на заході України 26 вересня

У Чернівецькій та Івано-Франківській областях буде похмуро, але без опадів. Температура повітря вдень близько +17... +20 градусів.

У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях очікується хмарна погода з проясненнями, без дощів. Стовпчики термометрів вдень покажуть +16... +19 градусів.

На Закарпатті буде сонячно і сухо, а також тепло - близько +20... +23 градусів.

Погода в північних регіонах 26 вересня

У Київській, Житомирській та Чернігівській областях невелика хмарність, опади не прогнозуються. Температура повітря вдень становитиме +13... +18 градусів.

У Сумській області буде прохолодніше: близько +8... +11 градусів в денний час, дощі також не передбачаються.

Погода в східних регіонах 26 вересня

У Харківській області пройде дощ, буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть вдень близько +12... +15 градусів.

У Донецькій і Луганській областях очікуються опади, температура повітря від +15 до +19 градусів.

Погода на півдні України 26 вересня

В Одеській області буде сухо, хмарно і тепло - від +21 до +24 градусів.

У Миколаївській та Херсонській областях теж без дощів, а температура повітря складе близько +19... +22 градусів.

У Запорізькій області та в Криму опади не прогнозуються. Стовпчики термометрів покажуть +17... +20 градусів.