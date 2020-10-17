Хлопці, шо ви курили? Шуфрич і Арахамія влаштували жорстку перепалку в ефірі

Нестор Шуфрич і Давид Арахамія влаштували жорстку перепалку в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Гаряча дискусія між нардепом від ОПЗЖ і головою фракції "Слуга народу" розгорілася через четверте питання "опитувальника президента" - легалізацію канабісу в медичних цілях.

"Хлопці, шо ви курили, якщо у вас четверте питання легалізація марихуани, не лікувальний там канабіс? Давайте називати речі своїми іменами - марихуана!" - вибухнув Шуфрич.

На що Арахамія відповів, що "тільки дрімучі люди можуть говорити про медичний канабіс, що це наркота, це марихуана". Представник "СН" пояснив різницю між медичним каннабісом і наркотичним.

"Ви абсолютно безграмотно зараз ставите питання", - звернувся Арахамія до Шуфрича.

На що останній відповів, що з допомогою тяжкохворим в Україні все гаразд. Адже навіть всі, хто потребує морфій, можуть отримувати його за призначенням лікаря.

"А ви що хочете, щоб на цій землі, яку ви сьогодні хочете вкрасти, яку ви вже почали продавати за безцінь, вирощувати марихуану?" - задався питанням Шуфрич.

Після чого депутат від ОПЗЖ показав свою безграмотність, запевняючи, що вже зараз в Україні можна отримати медичний канабіс за рецептом лікаря.

Відзначимо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" глава МОЗ Максим Степанов поскаржився на зруйновану систему охорони здоров'я, яку він відновлює останні півроку.

Шуфрич і Арахамія влаштували перепалку в прямому ефірі

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська розповіла про профілактику і лікування COVID-19, а також про зміни в протоколі лікування коронавірусної хвороби в Україні.

Інфекціоніст Ольга Голубовська висловилася про протокол лікування COVID-19

Також інфекціоніст прокоментувала випадки повторного захворювання на COVID-19 і пояснила, чому найближчі півроку будуть дуже важкими для України.

Голубовська висловилася про протокол лікування COVID-19

Крім того, в ефірі міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому в нашій країні така складна ситуація з коронавірусом.

Степанов виправдався за важку ситуацію з коронавірусом

А ще керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін розповів про останні результати досліджень COVID-19.

Андрій Александрін висловився про результати досліджень COVID-19

Крім цього, лідер збірної України з футболу Тарас Степаненко розповів про симптоми коронавірусу, які були у нього.

Тарас Степаненко розповів про симптоми COVID-19