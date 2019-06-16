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Дитина вижила після падіння з 9-го поверху: деталі НП в Бердичеві (відео)

STYLERПодії    16.06.2019 - 17:42
Дитина вижила після падіння з 9-го поверху: деталі НП в Бердичеві (відео)
Дитина випала з вікна в Бердичеві і вижила (колаж: РБК-Україна)

Дитина перебуває в лікарні у важкому стані

Дитина випала з вікна 9-го поверху у Бердичеві Житомирської області. У 1,5-річного Іллі важка травма голови, нині за його життя борються медики. Про це повідомляє ТСН.

Молода сім'я нещодавно переїхала в нову квартиру після ремонту. Мама хлопчика каже, що залишила його в кімнаті одного всього на хвилинку. За словами жінки, у цей час дитина сама відкрила вікно і випала.

Дитина вижила після падіння з 9-го поверху: деталі НП в Бердичеві (відео)

Дитина випала з вікна в Бердичеві і вижила (скрін відео: YouTube/ТСН)

Зараз 1,5-річний Ілля на апараті штучного дихання. У нього множинні переломи черепа, плеча, закрита черепно-мозкова травма. Медики говорять, що стан дитини важкий і не дають будь-яких прогнозів.

Очевидці розповідають, що почули звук падіння і підбігли до будинку. Дитина лежала на клумбі, хлопчик дихав. Мама вибігла до дитини буквально через кілька хвилин.

Дитина випала з вікна в Бердичеві і вижила (відео: YouTube/ТСН)

До речі, нещодавно в Києві дитина ледь не загинула через кінетичний магнітний дитячий конструктор.

Нагадаємо, у Жидачівському районі Львівської області 11-річний хлопчик покінчив життя самогубством. Родичі дитини підозрюють, що він захоплювався небезпечною суїцидальною грою.

Також ми повідомляли, що дитина випала з вікна 8-го поверху багатоповерхового будинку під Києвом, в Петропавлівській Борщагівці.

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