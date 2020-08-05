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Дитина з синцями потрапила в реанімацію: лікарі здивувалися, що справа не в побитті

Маріуполь, Середа 05 серпня 2020 19:28
Дитина з синцями потрапила в реанімацію: лікарі здивувалися, що справа не в побитті
У Маріуполі дівчинка потрапила в реанімацію з синцями (фото: freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

У Маріуполі дитину доправили до лікарні з синцями, але виявилося, що її не били

У Маріуполі дворічна дівчинка поступила в реанімацію з численними синцями. Спочатку медики подумали про те, що дитину побили, але потім з'ясувалося, що дівчинку ніхто не чіпав.

Лікарі зробили УЗД, щоб виключити кровотечу в черевній порожнині. Аналізи показали, що гематоми на тілі дитини пов'язані з важким захворюванням. Про це повідомляє сайт телеканалу "ТВ7".

Лікарі поставили діагноз "лейкоз" - рак крові. У неї гемоглобін показав 18 г/л, при нормі в 110-150 г/л. Стан дівчинки в лікарні швидко погіршувався, і вона померла біологічною смертю.

Після смерті дитини судмедексперти дали висновок, в якому йдеться про те, що ніякого насильства над дитиною скоєно не було.

Цікаво, що в поліції відкрили дві кримінальні виробництва за статтями про "Умисне тяжке тілесне ушкодження" і "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування".

Нагадаємо, люди розкрили нові моторошні подробиці зґвалтування хлопчика в Сумах. При цьому жителі міста шоковані тим, що в їх мирному мікрорайоні підлітки систематично знущалися і гвалтували хлопчика.

Раніше під Дніпром жінці віддали тіло мертвонародженої дитини в сміттєвому пакеті.

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