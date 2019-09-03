Дитина кричала від жаху: у Києві виявили дівчинку на даху ангара

У Києві рятувальники виявили на даху покинутого ангара дівчинку, яка кричала від жаху і перебувала в стані шоку. Деталі інциденту розповіли в прес-службі Генерального управління ДСНС України в місті Києві.

Дзвінок на гарячу лінію рятувальників надійшов близько 23:00. До Служби порятунку повідомили, що на даху недіючого ангара в Голосіївському районі столиці, по вулиці Острівна, знаходиться людина. На місце події виїхала команда рятувальників 17-ї Державної пожарноспасательной частини.

На даху покинутого ангара рятувальники виявили дівчинку, 2005 року народження. Вона бігала по даху, кричала від жаху і перебувала в стані глибокого шоку. Рятувальники дісталися на покрівлю ангара і дівчинку зняли з даху за допомогою мотузок.

Дівчинку одразу передали працівникам швидкої медичної допомоги. Її негайно госпіталізували. Медики відзначили, що дитина перебуває в стані сильного шоку.

Також стало відомо, що у Службу порятунку зателефонувала перелякана мама дівчинки. Що вона робила одна вночі на даху покинутого ангара – на даний момент встановлюється.

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