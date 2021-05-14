Дитина гуляла роздягненою на морозі: стали відомі нові деталі про загиблу дівчинку у Львові

Родина родом із села Кути Золочівського району Львівської області. Взимку 2021 року вони переїхали до Львова і почали винаймати квартиру в Залізничному районі міста. У лютому до них вже приїжджала поліція через невиконання батьківських обов'язків. Малятко гуляла по морозу роздягнена, поки її мати вживала спиртні напої у квартирі. На горі-матір склали протокол і у квітні справа дійшла до суду.

У постанові суду було зазначено, що в момент відвідування квартири співробітниками поліції, одна дитина жінки перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Під час засідання мати свою провину визнала, просила її суворо не карати. Суддя обмежилася суворим попередженням і повірила горе-матері. А буквально через два тижні 2-річна Вікторія загинула.

"Працівники ювенальної превенції дійсно складали протокол на цю жінку, але відомості в соцслужби вони тоді не направили, оскільки порушення відбувалося не систематично. Крім того, сім'я повідомила, що переїжджає в інший район", - розповіло анонімне джерело в поліції.

Всього у 38 – річної жінки було троє дітей - загибла 2-річна Вікторія, хлопчик Богдан у віці 1,5 року і старша, неповнолітня дитина - її раніше вилучили у горе-матері соціальні служби та позбавили батьківських прав.

Жінці повідомили про підозру за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлено опіку або піклування) КК України. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.