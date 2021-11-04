У дитини немає щеплення від поліомієліту: що потрібно знати обов'язково

Що таке поліомієліт

Це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему у дітей. Передається від хворої дитини до здорової – збудник виділяється через рот або разом з випорожненнями.

Зараження може статися і повітряно-крапельним шляхом, але найчастіше при попаданні в рот активного вірусу – через руки або їжу. В організмі починається розмножуватися в мигдалинах, кишечнику, лімфатичних вузлах, а потім проникає в кров.

Симптоми можуть з'явитися як через 3 дні, так і через місяць. В середньому від зараження до перших симптомів проходить від 3 до 12 днів.

Перша епідемія була зареєстрована в 1905 році у Швеції, і з того часу поліомієліт забрав життя тисячі дітей у багатьох країнах світу. У 1950 році була створена перша вакцина, але в масове виробництво вона була запущена тільки в 1960 році, і вона стала обов'язковою для всіх дітей. Це допомогло перемогти захворювання у всьому світі.

Які симптоми у поліомієліту

Гостра форма супроводжується катаральними проявами, шлунково-кишковими розладами, загальною слабкістю, підвищенням температури. Також можуть бути болі в животі, нудота і блювота, болі в м'язах і оніміння кінцівок.

Які ускладнення дає поліомієліт

У дітей можуть виникнути серйозні та незворотні наслідки для організму. Найважче - це параліч кінцівок, найчастіше ніг, а також міокардит.

А також:

Деформація кінцівок

Деформація хребта

Пневмонія

Розлади шлунково-кишкового тракту

Летальний результат (в 5% випадків)

Найбільша небезпека поліомієліту

Ліків проти цього захворювання не існує, єдиний захист – вакцинація. Вразити поліомієліт може будь-яку дитину. У 1 з 200 випадків може виникнути незворотний параліч, а це означає, що дитина ніколи не зможе пересуватися самостійно.

Від 5 до 10% дітей у віці до 5 років можуть померти – через параліч дихальних м'язів.