У ребенка нет прививки от полиомиелита: что нужно знать обязательно

В Украине от полиомиелита вакцинированы далеко не все дети. Случаи заболевания были обнаружены уже в двух областях страны. Это страшное заболевание может поразить ребенка и вызвать необратимый паралич.
Что такое полиомиелит, какими симптомами он проявляется и чем опасен – читайте ниже.
Это острое вирусное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему у детей. Передается от больного ребенка к здоровому – возбудитель выделяется через рот или вместе с испражнениями.
Заражение может произойти и воздушно-капельным путем, но чаще всего при попадании в рот активного вируса – через руки или пищу. В организме начинается размножаться в миндалинах, кишечнике, лимфатических узлах, а потом проникает в кровь.
Симптомы могут появиться как через 3 дня, так и через месяц. В среднем от заражения до первых симптомов проходит от 3 до 12 дней.
Первая эпидемия была зарегистрирована в 1905 году в Швеции, и с тех пор полиомиелит унес жизни тысячи детей во многих странах мира. В 1950 году была создана первая вакцина, но в массовое производство она была запущена только в 1960 году, и она стала обязательной для всех детей. Это помогло победить заболевание во всем мире.
Острая форма сопровождается катаральными проявлениями, желудочно-кишечными расстройствами, общей слабостью, повышением температуры. Также могут быть боли в животе, тошнота и рвота, боли в мышцах и онемение конечностей.
У детей могут возникнуть серьезные и необратимые последствия для организма. Самое тяжелое – это паралич конечностей, чаще всего ног, а также миокардит.
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Лекарства от этого заболевания не существует, единственная защита – вакцинация. Поразить полиомиелит может любого ребенка. В 1 из 200 случаев может возникнуть необратимый паралич, а это значит, что ребенок никогда не сможет передвигаться самостоятельно.
От 5 до 10% детей в возрасте до 5 лет могут умереть – из-за паралича дыхательных мышц.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье полиомиелит обнаружили у школьницы, девочка парализована.
А также мы рассказывали о том, что в двух областях Украины у детей обнаружили полиомиелит.