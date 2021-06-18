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Дитину можуть відрахувати: названа умова втрати місця в дитячому садку Києва

Автор: Анна Шиканова

У Києві дитину можуть відрахувати з дитячого садка, якщо вона довго не відвідує навчальний заклад. За статистикою 47% маленьких киян не відвідують дитячий садок щодня.

Мер столиці Віталій Кличко назвав умову, за якої дитина може втратити місце в дитячому садку. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Віталій Кличко повідомив, що в Києві в дитячі садки зарахували у 2021 році 19 тисяч дітей і від черги вже майже позбулися. Зараз у столиці є 9 тисяч вільних місць у дитячих садках і батьки вже отримали запрошення.

Однак проблема стоїть гостро з тими місцями в комунальних дитсадках, де батьки влаштували дітей, але з різних причин їх туди не водять. Кличко назвав умови, за яких таких дітей позбавлятимуть місця в дитячому садку.

"За статистикою приблизно 47% дітей не відвідують садочки щодня. Користуючись нагодою, хочу звернутися до батьків, які влаштували дітей у комунальні садочки, але не водять їх туди. Якщо раніше ці місця зберігалися за дітьми, які не ходять в садок, а інші діти стояли в черзі, то тепер згідно з Постановою Уряду, дитина може бути відрахована з дитсадка, якщо не відвідує його протягом 2 місяців поспіль без поважних причин", - написав мер столиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Києві працюватимуть пришкільні табори, позашкільні заклади та дитсадки.

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