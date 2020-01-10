Дитину відомої журналістки незаконно утримують під Києвом (відео)

Відома українська журналістка і видавець Поліна Нені вже третій місяць поспіль бореться за право забрати трирічну дочку Теону. Екс-чоловік бізнесмен Юрій Чернецький, з яким вони виховують трьох дітей, 6 листопада на три дні взяв дівчинку до себе, а 9 листопада заявив Поліні, що дочку вона більше не побачить.

Незважаючи на те, що 16 грудня Шевченківський районний суд виніс рішення, що всі троє дітей повинні проживати з мамою, забрати дитину вона не може. Судова постанова ще не набрала чинності.

Тепер же ситуація ускладнилася тим, що Чернецький полетів на відпочинок в Дубаї, залишивши дитину третім особам, які не мають ніякого права утримувати дівчинку силою.

Поліна Нені з дітьми (фото: facebook.com)

Поліна Нені 9 грудня приїхала в котеджне селище, що охороняється, в Бориспільському районі, де знаходиться Теона, разом з поліцією, ювенальної поліцією і журналістами. Але побачити дитину їй не вдалося.

Охорона селища впустила тільки правоохоронців, які переконалися, що з дитиною все нормально, і покинули будинок.

"16 грудня Шевченківський районний суд виніс рішення, що всі троє дітей повинні проживати з мамою, але на допомогу мені на сьогоднішній день в процесі #вернутьТеону надати не змогли, як і не змогли пояснити, на якій підставі і за яким правом, якщо дитина може бути або з татом чи з мамою, її можуть і продовжують утримувати треті особи, які не є прямими родичами дитини, а я мама, не позбавлена материнських прав, не можу її навіть обійняти?" - пише журналіст на своїй сторінці в Instagram.

Журналістка Поліна Нені бореться за право бути з донькою (відео: instagram.com/polinanenia)