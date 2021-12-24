Як реанімувати "мертві" батарейки: вчені вигадали спосіб

Так, частки літію можна знову реанімувати, якщо правильно налаштувати процес зарядки. До того ж такий метод не тільки покращить сучасні батареї, але й відкриє конструкції з більшою щільністю енергії для майбутніх поколінь.

Вчені кажуть, що в майбутньому, наприклад, електромобілі зможуть довше їздити без перезарядки, а смартфони стануть автономнішими.

"Я завжди вважав ізольований літій неякісним, оскільки він призводить до розкладання акумуляторів і навіть спалаху. Але ми виявили, що можна повторно з'єднати цей "мертвий" літій з негативним електродом, щоб його реактивувати", - розповів керівник дослідження професор Цуй.

Також фахівці зазначили, що неактивні частки літію можна повернути до життя, якщо прицільно направити на них напругу.

Як оживити "мертві" батарейки (freepik)

Вчені під час експерименту зібрали "оптичну" батарею - це пристрій, який дозволив спостерігати ізольовані згустки в реальному часі під час зарядки.

З'ясувалося, що насправді вони не були повністю "мертвими", а дуже повільно переміщалися до одного електрода під час заряджання та іншого – при розрядці.

Експерименти з іншими батареями та комп'ютерне моделювання довели, що активність літію збільшується за більшої сили струму.

Окрім того, фахівці додали, що ізольованість літію є великою проблемою для створення літій-металевих батарей наступного покоління, які здатні утримувати до 10 разів більше енергії. Однак, новітні технології можуть допомогти усунути цей недолік.