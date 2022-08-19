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Реакція українців на заборону російської мови в школах: "говорю, але не хочу просувати" (відео)

Як українці відреагували на заборону російської мови у школах (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Українці, як російськомовні, так і україномовні, відреагували на заборону російської мови в школах Києва у новому навчальному році.

Дивіться нижче опитування, проведене виданням НВ.

Так, переселенці з міста Слов’янськ Донецької області кажуть, що хоч в побуті і говорять російською, але відміну мови агресора в школах Києва підтримують.

Як дорослі, так і школярі вважають, що мову вчити не хочуть, і лише "за" те, щоб мови агресора в Україні не було. Багато хто прагне перейти і в побуті на українську мову.

"Я розмовляю на мові російській, але я не хочу її просувати", - сказала дівчинка років 11-12.

"Державна мова у нас тільки українська. Логічно, що українська мова має і в школах викладатися. Російська мова - більше пережиток Радянського Союзу", - каже одна з опитаних.

Російськомовна киянка розповіла, що вдома говорить російською, але хоче повністю перейти на українську мову.

Навіть для людей похилого віку, які все життя говорили російською, батьки декого з Росії, принциповим стало перейти на українську мову після 24 лютого.

Лише дехто сказав, що йому все одно, яка мова, а один чоловік сказав, що ставиться до такого погано, бо "не хоче перевчатися".

Зазначимо, що зараз прийнято рішення, що письменники, які творили російською мовою, але їх творчість була пов'язана з Україною або вони народилися тут - будуть залишені для вивчення. Решту зі шкільної програми приберуть.

Нагадаємо, в школах Києва за новою навчальною програмою зникне російська мова. Її не будуть ні вивчати, ні викладати які-небудь предмети.

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