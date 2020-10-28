РБК-Україна запускає розділ Промокоди з кращими знижками від українських та зарубіжних магазинів

РБК-Україна допоможе більш вигідно робити покупки в улюблених магазинах

Перелік знижок в розділі оновлюється щотижня

У звичних реаліях українці все частіше здійснюють покупки в онлайн режимі, адже це значно допомагає заощадити час і набагато безпечніше в умовах пандемії.

Тепер з допомогою rbc.ua стане простіше робити покупки в улюблених магазинах – наш сайт запускає розділ Промокоди, де можна знайти найбільш вигідні пропозиції від магазинів техніки, одягу, а також додаткові знижки на харчові продукти.

У розділі представлений перелік десятків магазинів, які відсортовані в алфавітному порядку, де можна отримати додатковий дисконт.

Також можна скористатися пошуком по категоріям, у Промокодах їх цілий ряд: гіпермаркети, ігри, подорожі, косметика, техніка й електроніка, товари для дітей, одяг і взуття, спортивні товари.

Більш того, у розділі ви зможете знайти найкращі промокоди, наприклад від магазинів Aliexpress, Intertop, PUMA, Answear та Citrus.

Розповідаємо, як правильно використовувати промокод:

Перейдіть в розділ Промокоди й оберіть цікаву для вас пропозицію. Перейдіть на сайт магазину з нашого розділу і сформуйте кошик з необхідними товарами. Введіть назву промокоду, до моменту оплати, у спеціально відведене для цього поле на сайті магазину. Вітаємо вас з довгоочікуваним придбанням і приємною знижкою!

Важливо відзначити, що перелік знижок щотижня оновлюється і кожен промокод має обмежений термін дії, так що регулярно слідкуйте за нашими оновленнями і отримуйте найцікавіші дисконтні пропозиції від українських та міжнародних інтернет-магазинів.