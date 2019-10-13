ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розвивається миттєво: Супрун шокувала правдою про поширений розлад

STYLERЖиття    13.10.2019 - 10:39
Розвивається миттєво: Супрун шокувала правдою про поширений розлад
Супрун розповіла про обсессії (фото: РБК-Україна)

Супрун розповіла, що потрібно знати про обсессії

Уляна Супрун розповіла про поширений, хронічний і тривалий розлад - обсесію. Як виявити перші ознаки і що робити в такому випадку експерт розповіла в соціальній мережі Facebook.

"Бажання все упорядкувати, ні хвилини спокою, безперервна діяльність, ритуали, педантичність - начебто непогані і корисні в житті риси. Таку людину вважають працьовитою і старанною. Але іноді під постійним прибиранням і миттям рук стоїть не тільки надмірна охайність, але й обсесивно-компульсивний розлад", - пише Супрун.

Розвивається миттєво: Супрун шокувала правдою про поширений розладСупрун розповіла про обсессии (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Обсесії - це повторювані думки, бажання, образи, які турбують. Це може бути страх зараження чи забруднення, агресивні думки про себе або інших. При такому розладі з'являється бажання все симетрично упорядкувати.

"Компульсія (мимовільні дії) - це повторювана поведінка, яку людина з ОКР начебто має робити у результаті нав'язливих думок. Поширеними ознаками компульсії є надмірне прибирання або миття рук, благоустрій речей певним чином, безперервні перевірки закритих дверей, перекритого газу та виключеної праски", - додала експерт.

Як проявляється розлад:

  • Людина не може контролювати свої думки або дії, навіть коли розуміє їх надмірність.
  • Такі думки або дії займають мінімум годину в день.
  • Повторювані дії радості не приносять, але є відчуття, що без них станеться біда.
  • Все це заважає поточним справам.

ДКР зазвичай лікують антидепресантами або медикаментозно, як і у випадку клінічної депресії, що дає результати через кілька місяців. Проте в деяких випадках допомагає тільки нейромодуляції (вплив на роботу) ділянок мозку, що запускають нав'язливі стани.

"Такі люди можуть жити поруч з нами, і ми можемо стати такими ж. Треба вміти розпізнати обсесивно-компульсивний розлад і вчасно звернутися за допомогою до фахівців, які займаються лікуванням цього розладу, - підсумувала фахівець.

Раніше Супрун різко висловилася про мультивітаміни.

Може трапитися з ким завгодно: Супрун розповіла, як лікувати "заїди" Невидима епідемія: Супрун розповіла про небезпечну хворобу
Новини України Уляна Супрун
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся