Справжня революція: як розвивалася українська електронна музика в роки Незалежності

Непрості 90-ті

Ні для кого не секрет, що під час СРСР поняття відкритості, свободи було табуйовано. Це стосувалося і музики. Відсутність здорової конкуренції, засилля артистів з Росії, які тоді диктували моду у всьому, вставляло палиці в колеса українським артистам. Коли СРСР нарешті розвалився і Україна здобула незалежність - в країні почали відбуватися зміни, які для когось стали культурним шоком. Українська молодь на той час почула нову для себе музику, яку напрочуд робили не закордоном, а на батьківщині.

"Скрябін"

Поява на телебаченні програми "Територія А" відкрила Україні перших самобутніх музикантів не тільки поп-музики, а й електронних. Тоді проект "Скрябін" почули всі. Багато хто порівнював наших музикантів з британцями Cure і Depeche Mode. Безсумнівно, ці групи вплинули на Кузьму і його однодумців, але співали-то вони все одно українською. У 1992 році у "Скрябіна" вийшов альбом "Мова риб", який я, наприклад, вважаю приголомшливим.



Далі у колективу в 1995 році вийшов альбом "Птахи" з однойменним синглом. Ось так просто, але свіжо звучала музика і пісня Андрій Кузьменко на виступі "Території А".



Перші рейви в Україні

Велику роль у розвитку електронної музики на той час стали нічні клуби, які стали відкриватися в країні. Там люди почули для себе абсолютно нову музику, доступу до якої раніше не було. Після цього стало зрозуміло одне - в Україну прийшов рейв. Першими стали вечірки під назвою Torba party. Це було в далекому 1995 році. Заходи проходили в Києві в перших нічних клубах України. Вони називалися "Фламінго" і" Нью-Йорк". Також паті неслися на теплоході і Будинку кіно.

У тих вечірках взяли участь такі українські діджеї, як DJ Derbastler, AlexK, Mishukoff, Ice, Vlad, Well, Yoshi, Lemon, F. R. U. I. T. S., ліхтар, Товстолужський, МС Джемікс, Рибік, Гриб, групи Green Grey, Катапульта, Взривателі, Ivanov Down та інші.

Перші вечірки в Україні - Torba Party

На вечірках була не тільки електронна музика. Але і перші перфоманси, інсталяції та інші візуальні збудники. Такого у нас на той час ще не бачили. Люди буквально вибухали від емоцій на танцполах. Ще б пак. Це була справжня культурна революція.



"Взрыватели"

Не можу не відзначити, шедевр електронної української музики трек "Странные дни" гурту "Взрыватели". Дуже шкода, що у колективу вийшов всього один альбом, але навіть після стількох років він фантастично звучить!

Проект був створений в 1996 році, як електронний фарс десятиліття. Після в 1997 році на трек "Странные дни" вирішено було зняти відео. У складі знімальної групи були режисер Андрій Максименко, оператор Слава Пілунський і культовий український режисер Олександр Шапіро, який зіграв у відео фашистського солдата. Відео із захопленням приймали всі українські музичні програми, незважаючи на "музичний неформат".

Шалені 2000-ті

З настанням Міленіуму (2000 року) в Україні вже для багатьох молодих людей терміни хаус і техно стали звичними. Почали активно відкриватися нічні клуби в Києві - "Play off", "Диско 2000", Bingo, New York, Ultra, Opium. Для багатьох "олдів" - ці назви напад ностальгії. Атмосфера на таких івентах на той час була просто нереальна. Зазначу, що тоді на паті грали місцеві діджеї, це вже потім у 2002-2003 в київські клуби почали приїжджати артисти з-за кордону. Першими якісні привози почали робити клуби Ultra і Opium.

Вечірка в клубі Opium (Фото з архіву автора)

Водночас в Україні деякі ентузіасти починають створювати свої аранжування і ремікси на композиції. Наприклад, артист Макс Чорний, якому популярність приніс трек "Де трава".

Макс Чорний - де трава

На хвилі популярності була українська співачка Angel. Прекрасний голос, що звучав під ніжний мотив хаус-ритму. Так, це були перші боязкі кроки українських музикантів у світ електронної музики, але все тільки починалося.

Angel-Місто

Розквіт експериментальної електроніки

Природно, що не можна не згадати внесок у розвиток електронної музики Катерини Заволоки або просто Zavoloka. Дівчина пише музику з 2000-их років. У 2005 році її нагородили Prix Ars Electronica - авторитетною премією в галузі аудіовізуального мистецтва в Європі. А у 2011 році Zavoloka виступила разом з гуру Aphex Twin - одним з найвідоміших артистів IDM. А це, скажу вам, заявка про себе на всі 200%.

Починаючи з 2007 року в Україні почали проводити не тільки комерційні клубні заходи аля Global Gathering, Казантип та інші. На українській сцені потужно заявляє про себе експериментальна електроніка, проводяться такі івенти, як Kvitnu Fest, "Деталі звуку". Там заявляють про себе українські музиканти, які отримують величезну підтримку слухачів. Такі події ставлять за мету популяризувати вітчизняних музикантів і віджеїв. І це точно вдається організаторам.

В цей час в Україні нові нічні клуби з'являються, як гриби після дощу. У країну приїжджає маса іноземних музикантів, для артистів і тусовщиків тепер немає ніяких кордонів.

Zavoloka - Vedana

Київ не новий Берлін. І ось чому

Після Революції Гідності у 2014 році електронна музика і нічне життя переживають свій новий потужний етап еволюції. У країні йде війна, але у багатьох людей з'являється бажання знайти віддушину в музиці. Волелюбність! Через події в країні багато іноземних артистів просто бояться їхати в Україну і тут починається зоряна година для наших музикантів і діджеїв. Вони проявляють себе на підпільних вечірках, рейвах і в нових клубах, які відкриваються незважаючи ні на що. Вечірки несуться, збираючи повні танцполи. У цей час багато хто починає називати Київ "новим Берліном", порівнюючи свободу в місті з атмосферою столиці Німеччини. Цю фразу почали говорити через новий виток популярності техно-музики в нашій столиці. Але Берлін - це не тільки техно, а Київ - це не тільки музика.

Вечірка в київському клубі Closer (фото: 34travel.me)

У цей період стають улюбленими і відомими багато українських музикантів і діджеїв. А київський клуб Closer в 2017 році потрапляє на 12-е місце списку 20 кращих клубів світу за версією впливового блогу про подорожі Hostelworld.

На музикантах мені б хотілося зупинитися окремо.

Знай наших!

Зараз українці вже зовсім не новачки у світі електроніки. Крім випуску власних релізів, вони є власниками лейблів, на яких випускаються інші артисти. Нижче один з яскравих прикладів!

Vakula

37-річний діджей і продюсер Михайло Вітюк з Конотопа, відомий як Vakula, змусив своєю творчістю визнати, що "Україна має таланти".

На його рахунку шість альбомів, дебютний You've Never Been To Konotop (Selected Works 2009-2012) вийшов в 2013 році. Роботи Vakula видавалися на лейблах Firecracker Recordings, 3rd Strike Records (Великобританія), Dekmantel (Нідерланди), Soundofspeed (Японія), Best Works Records (Німеччина), Arma (Росія) та інших. Його платівка Voyage to Arcturus увійшла до списку кращих релізів 2015 року за версією The Vinyl Factory. В українця також два власних лейбла - Leleka, Bandura.

Vakula - Tale Of The Eternal Thought

Cepasa

Українського продюсера і діджея Cepasa (Павло Ленченко) відразу можна пізнати не тільки завдяки його вокалу, але ще і відеоряду, якими супроводжуються роботи. До речі, Павло був учасником українського колективу Tomato Jaws, солісткою якого була Ната Жижченко (ONUKA). Пізніше група розпалася, і учасники вирішили продовжити свій творчий шлях окремо.

Луна

Однією з яскравих представниць української електронної сцени є співачка Луна (Христина Бардаш). Колишня дружина продюсера Юрія Бардаша, засновника групи Гриби, що виступає зараз з сольним проектом Ura. Луна почала свою кар'єру в 2018 році і після цього про неї заговорили. Артистка відома не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Сама пише тексти до своїх пісень на музику, який їй пише бойфренд Олександр Волощук.

Межі стерті і відкриті

Не можна не відзначити, що тепер для українських музикантів, які працюють в ніші електронної музики немає ніяких кордонів і умовностей. Вони зайвий раз довели, що наші зовсім не гірше іноземних, а навпаки - у багатьох випадках навіть краще. Виконавці збирають повні концертні зали, діджеї тримають у вогні забиті танцполи. Культура в Україні після здобуття незалежності розвивається величезними кроками. Погодьтеся, це справжня революція.