Розвінчуємо фейк: Тіма Білоруських не сяде у в'язницю через наркотики

Тіма Білоруських (фото: instagram.com/timabelorusskih)

Тіма Білоруських був затриманий в Мінську з двома кілограмами гашишу, і тепер може сісти у в'язницю через наркотики. Така інформація облетіла ЗМІ 29 січня, але артист поспішив спростувати звинувачення.

Згідно з даними ряду Telegram-каналів, він зараз перебуває в Мінську під домашнім арештом. І цю інформацію нібито підтвердила його представник, пише Daily Storm.

Білоруські ЗМІ пишуть, що затриманий він був в одному з клубів Мінська. Пізніше з'ясувалося, що артист нібито тримав 2 кг наркотиків у себе вдома, але збут не планував. Причому затриманий він був ще 10 січня, а заарештований 12-го, після чого змушений перебувати вдома цілодобово.

В Instagram-stories артист спростовує інформацію про затримання. Він каже, що знаходиться вдома, але не під арештом. Музикант говорить, що довго відмовчувався, але все вирішив висловитися.

Тіма Білоруських спростовує затримання (скрін: instagram.com/stories/belorusskih.love)

"Я до останнього ігнорував ситуацію. Але бачу, що вже нереально. Тому що багато додалося новеньких диванних коментаторів. Загалом, заявляю вам відкрито: всі, що ви читаєте, десь бачите - це неправда. Я перебуваю вдома - так, але не під арештом. Все як завжди, я не знаю... Люди, наркотики - це погано. Це треба розуміти в будь-якому випадку", - розповідає Тимофій.

Тіма Білоруських спростовує затримання через наркотики (відео: instagram.com/stories/belorusskih.love)

Втім, як пише Telegram-канал Тільки нікому, можливо, музиканта "злив" його колишній лейбл, з яким він нещодавно посварився.

"Є варіант, що Тіму злив його колишній лейбл (Kaufman label - Ред.), з яким він посварився. Ймовірно, продюсери затаїли на фрешмена за зухвалий відхід, відібрали у нього соцмережі з галочкою. А тепер ось і злив по наркоті зробили. Іміджево Тіма, напевно, трохи постраждає. Але зате новий аккаунт прокачає. На хайпі всі зайдуть і підпишуться", - йдеться в повідомленні.

Пізніше, правда, з'явилися фото, де Тіма знаходиться у відділенні міліції.

Тіма Білоруських у відділенні міліції (фото: t.me/spletni_tg)

Оновлення: слідчий комітет Білорусі нарешті розповів, що там за справи у Тіми Білоруських, пише Telegram-канал Baza.

"Погана новина - у Тіми дійсно знайшли гашиш, в одному з мінських клубів ще на початку січня. Хороша - не два кілограми, а всього 0,4 грама", - йдеться в повідомленні.

Щодо артиста все ж порушено кримінальну справу про зберігання наркотиків без мети збуту (максимальний термін за нею - 5 років). Запобіжний захід - застава.

Тіма Білоруських (справжнє ім'я - Тимофій Морозов) у 2018 році увірвався в музичний простір з піснею "Мокрые кроссы", швидко ставши кумиром молоді. Пізніше вийшли також "Незабудка" і "Витаминка", які стали популярними.

Нагадаємо, що нещодавно переможницю українського ТВ-шоу запідозрили в тому, що вона повернулася до вживання наркотиків.