Разумков назвав процедуру ухвалення закону про олігархів вільною діяльністю колег

Разумков наголосив, що такий хід голосування, як у випадку з законопроектом №5599 (про деолігархізацію) спостерігався вперше в стінах парламенту.

"Я не можу її (процедуру, - Ред.) назвати нормальним підходом до роботи Верховної Ради... Це не скорочена процедура, такої процедури немає. Це не 119-а стаття - це комбінація двох статей: 119-ї та 45-ї. У 45-ій частини її суперечать одна одній. Це була вільна діяльність колег, які запустили цей процес", - висловив думку спікер.

Голова парламенту "глибоко переконаний", що метою порушень був намір "звести народних депутатів з правильного шляху, ввести їх в оману".

Таку ситуацію Разумков назвав колізією.

"Дуже багато помилок. У мене є зведена таблиця того, що відбувалося в залі. Але, тим не менш, є рішення, яке прийняла Верховна Рада України", - уклав політик.

Зауважимо, що раніше представник президента в КСУ, глава робочої групи по законопроекту про олігархів Федір Веніславський заявив про те, що ухвалений закон про олігархів передадуть на підпис, і спірних поправок не знайшли.

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Руслан Стефанчук розповів, чи може він замінити Дмитра Разумкова на посаді спікера Верховної Ради.



Також українцям розповіли, хто потрапить до реєстру олігархів і чи існує ризик для середнього класу.



А ще крупний бізнесмен і гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала розповів, чи вважає себе впливовим олігархом, володіючи ЗМІ.



Крім того, у "Свободі слова Савіка Шустера" Олександр Данилюк "наїхав" на Коломойського.



У тому ж випуску секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував свою пропозицію щодо переходу на латиницю для українців.