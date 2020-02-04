ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Руйнівні шторми і лісові пожежі: кліматологи шокували прогнозом на п'ять років

STYLERЖиття    04.02.2020 - 11:12
Руйнівні шторми і лісові пожежі: кліматологи шокували прогнозом на п'ять років
Кліматологи дали тривожний прогноз на п'ять років (Колаж РБК-Україна)

Кліматологи спрогнозували погоду на найближчі п'ять років

Погода в Україні в останній рік видалася аномально теплою і подібні зміни в кліматі спостерігаються також у ряді інших країн. Як зазначають учені, це пов'язано з глобальним потеплінням, яке тільки буде посилюватися в найближчі п'ять років.

Як повідомляє видання Sky News з посиланням на прогнози Метеорологічного бюро Великобританії, найближчі п'ять років для людства стануть найспекотнішими за весь період спостереження. Рішення Паризької хартії щодо недопущення подальшого підвищення температури не виконуються, а це призведе до того, що до 2024 року температура повітря почне катастрофічно підійматися. Як відзначають кліматологи, мінімальне підвищення – це на півтора градуса.

Вчені склали прогноз, в якому врахували цілий ряд можливих кліматичних подій і природних катаклізмів, включаючи виверження тих вулканів, чия активність може прокинутися. Щорічно температура повітря на Землі буде підійматися на 1-1,6 градуса.

Основна причина надмірного нагрівання атмосфери Землі – це високий рівень парникових газів, з яким людство на даний момент не може впоратися. Аномальну спеку на собі відчують жителі тих країн, для яких вона буде незвична – північні країни Європи, Азія, Північна Америка.

Крім того, підвищення температури повітря в такому темпі призведуть до смертоносних великомасштабних лісових пожеж на різних континентах, а також - руйнівних штормів і підвищення рівня світового океану через танення льодовиків.

Січень у Києві був одним з найтепліших в історії Вчені назвали нову загрозу для планети: рекордний рівень
Новини України глобальное потеплениеклимат
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся