Руйнівні шторми і лісові пожежі: кліматологи шокували прогнозом на п'ять років

Кліматологи дали тривожний прогноз на п'ять років (Колаж РБК-Україна)

Кліматологи спрогнозували погоду на найближчі п'ять років

Погода в Україні в останній рік видалася аномально теплою і подібні зміни в кліматі спостерігаються також у ряді інших країн. Як зазначають учені, це пов'язано з глобальним потеплінням, яке тільки буде посилюватися в найближчі п'ять років.

Як повідомляє видання Sky News з посиланням на прогнози Метеорологічного бюро Великобританії, найближчі п'ять років для людства стануть найспекотнішими за весь період спостереження. Рішення Паризької хартії щодо недопущення подальшого підвищення температури не виконуються, а це призведе до того, що до 2024 року температура повітря почне катастрофічно підійматися. Як відзначають кліматологи, мінімальне підвищення – це на півтора градуса.

Вчені склали прогноз, в якому врахували цілий ряд можливих кліматичних подій і природних катаклізмів, включаючи виверження тих вулканів, чия активність може прокинутися. Щорічно температура повітря на Землі буде підійматися на 1-1,6 градуса.

Основна причина надмірного нагрівання атмосфери Землі – це високий рівень парникових газів, з яким людство на даний момент не може впоратися. Аномальну спеку на собі відчують жителі тих країн, для яких вона буде незвична – північні країни Європи, Азія, Північна Америка.

Крім того, підвищення температури повітря в такому темпі призведуть до смертоносних великомасштабних лісових пожеж на різних континентах, а також - руйнівних штормів і підвищення рівня світового океану через танення льодовиків.