Разрушительные штормы и лесные пожары: климатологи шокировали прогнозом на пять лет

Климатологи дали тревожный прогноз на пять лет (Коллаж РБК-Украина)

Климатологи спрогнозировали погоду на ближайшие пять лет

Погода в Украине в последний год выдалась аномально теплой и подобные изменения в климате наблюдаются также в ряде других стран. Как отмечают ученые, это связано с глобальным потеплением, которое только будет усиливаться в ближайшие пять лет.

Как сообщает издание Sky News со ссылкой на прогнозы Метеорологического бюро Великобритании, ближайшие пять лет для человечества станут самыми жаркими за весь период наблюдения. Решение Парижской хартии по недопущению дальнейшего повышения температуры не выполняется, а это приведет к тому, что до 2024 года температура воздуха начнет катастрофически подниматься. Как отмечают климатологи, минимальное повышение – это на полтора градуса.

Ученые составили прогноз, в котором учли целый ряд возможных климатических событий и природных катаклизмов, включая извержения тех вулканов, чья активность может проснуться. Ежегодно температура воздуха на Земле будет подниматься на 1-1,6 градуса.

Основная причина чрезмерного нагревания атмосферы Земли – это высокий уровень парниковых газов, с которым человечество на данный момент не может справиться. Аномальную жару на себе почувствуют жители тех стран, для которых она будет непривычна – северные страны Европы, Азия, Северная Америка.

Кроме того, повышение температуры воздуха в таком темпе приведет к смертоносным крупномасштабным лесным пожарам на разных континентах, а также - разрушительным штормам и повышению уровня мирового океана из-за таяния ледников.