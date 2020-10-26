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"Болгарка" на дільниці та кава на голові: найдивніші порушення на місцевих виборах

Автор: Людмила Жукова

На місцевих виборах в Україні фіксували дуже незвичайні порушення

Місцеві вибори 2020 завершилися і зараз йде підрахунок голосів. Остаточні дані переможців ЦВК обіцяє опублікувати через 2-3 дні. Відзначимо, що в ході виборів спостерігачі зафіксували дуже незвичайні порушення. Про це повідомляє ТСН.

Каструлі замість сейфа

Наприклад, у Дніпрі на виборчій дільниці на проспекті Драгоманова, 50, бюлетені замість сейфа помістили в каструлі. Це зробили так, тому що сейф виявився замалим для такої кількості бюлетенів. Про це розповіла голова дільничної виборчої комісії Людмила Волнянська.

Підкуп голосів виборців у Кропивницького

У Кропивницькому за те, щоб віддати голос за певного кандидата, пропонували від 400 до 1000 гривень. До схеми було залучено кілька людей. Зараз слідчі доводять причетність самого кандидата до цієї операції. Посередник тепер відповідатиме перед законом, йому загрожує від 5 до 7 років за ґратами.

Розрізання замку в Херсонській області

У Верхньому Рогачику сейф розпилювали болгаркою. Річ у тому, що вранці члени комісії не змогли отримати бюлетені - заклинило замок. На допомогу викликали бійців служби надзвичайних ситуацій. Ті зрізали замок "болгаркою". Поліція при цьому всьому була присутня.

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Кави вилили на голову

На одній з дільниць в місцевому коледжі кандидат Антон Головенко облив спостерігача кавою за те, що той зробив зауваження про агітації на ділянці. З'ясовувати, що сталося - приїхав інший кандидат в депутати до облради - Ігор Колтунов. Все це вилилося в бійку, призвідників ледве розборонили.

Нагадаємо, регіональні Telegram-канали публікували безліч фото і відео, на яких видно, як кабінки для голосування спорудили просто з підручних матеріалів. При цьому в деяких місцях в кабінках навіть було темно, оскільки на виборчій дільниці не було світла.

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