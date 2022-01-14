Я не розробляв це меню: Клопотенко відповів на хвилю хейта про харчування в дитсадках

Реакція Клопотенка на хвилю критики батьків

Сам кухар і власник ресторану запевняє, що він взагалі не має ніякого відношення до розробки меню в дитячих садках.

"За останні дні тема шкільного харчування стала дуже гарячою і назбирала всякого. І адекватну критику, і сліпий хейт, і підтримку, і прекрасних ботів, і реальний досвід зіткнулися зі шкільною їжею на місцях. З'явилася навіть петиція щодо скасування меню в садах, яка мала б право на існування, якби не одне "але". Я ще не розробляв меню для дитячих садків", - написав Євген.

Клопотенко погодився з тим, що зараз в країні це "болюча" тема, але він готовий зробити багато, щоб цю проблему скоріше вирішити.

"Хочу на це сказати: дякую кожному. Бо завдяки такій хвилі різних думок ця тема залишається на вустах. Небайдужість народу - це рушійна сила змін. І якщо через два роки всі негативні коментарі зникнуть, значить, шкільним харчуванням можна більше не займатися. Поки ж ми проживаємо конфлікт сучасного бачення і старої системи. І природно, що воно скрипить, ламається, сиплеться і дає збій", - вважає кулінар.

Що збирається зробити Клопотенко

Плани Євгена дуже амбітні. Він поділився ними з підписниками.

"Будемо вчити кухарів. Будемо вчити людей, які на місцях складають меню. Як правильно читати норми. Будемо вчити українців критично мислити і адекватно висловлювати свої думки (це жарт). Будемо розповідати про основи здорового харчування", - розповів він.

В Україні створили петицію щодо скасування нового меню в садах

Після скандалу в мережі і негативною реакцією батьків на оновлене харчування в садах, в мережі з'явилася петиція про його скасування.

На момент публікації новини вона зібрала 1881 підпис.

"Діти відмовляються їсти все і пити. Сидять на одному хлібі та воді, цілий день голодні. Плюс підняли ціну на харчування, за що? Діти в ясельних групах випльовують їжу, старші просто відставляють тарілки і сидять. Може це харчування і правильне, але можна ж не повністю прибрати сіль та цукор, а трохи скоротити", - пише автор прохання.

Скріншот (petition.president.gov.ua)