Вместе или отдельно? По каким календарям в этом году будут отмечать Пасху разные церкви
Пасха в 2023 году приходится на апрель, и представители разных конфессий будут отмечать ее с разницей в одну неделю. Греко-католическая церковь Украины и ПЦУ не готовы пока прийти к единому календарю.
Будут ли разные церкви Украины отмечать Пасху вместе или нет - читайте в материале ниже.
Когда Пасха в 2023 году
Христиане западного обряда (большинство стран Европы, католики) будут отмечать светлый праздник Пасхи - 9 апреля, а вот православные и греко-католики (Украина) через неделю - 16 апреля.
Переход на новый календарь в Украине
Украинская Греко-Католическая Церковь еще 6 февраля 2023 года сообщила, что переходит на новый литургический календарь. Однако по церковным канонам Новый год наступает 1 сентября. Соответственно, новые даты церковных праздников начнут действовать только с осени.
Кроме того, в УГКЦ отметили, что приходы или общины, которые чувствуют себя не готовыми к переходу (по отдельному благословению епархиального епископа), могут продлить действие юлианского календаря до 2025 года.
Глава УГКЦ Святослав Шевчук рассказал в эфире телеканала "1+1" о том, что церковь пока не планирует менять традиции, связанные с празднованием "недвижимых" праздников.
Он добавил, что "недвижимые" праздники еще не были реформированы. А также Шевчук выразил надежду, что католики и православный мир продолжат работать над созданием общей пасхалии, чтобы праздновать вместе не только Рождество, но и Пасху - совместно.
А ранее митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря) сообщил, что ПЦУ соберется на Архиерейский собор только в мае 2023 года. И одним из вопросов обсуждения будет именно об общей календарной системе.
Более того, Синод ПЦУ еще в 2022 году разрешил общинам, которые имеют желание перейти на новый календарь, сделать это по соответствующим процедурам.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как будет выглядеть новый церковный календарь после перехода.
А также мы писали о том, сколько украинцев готовы перейти на новый церковный календарь.