Вместе или отдельно? По каким календарям в этом году будут отмечать Пасху разные церкви

Пасха в 2023 году приходится на апрель, и представители разных конфессий будут отмечать ее с разницей в одну неделю. Греко-католическая церковь Украины и ПЦУ не готовы пока прийти к единому календарю.

Будут ли разные церкви Украины отмечать Пасху вместе или нет - читайте в материале ниже.

Когда Пасха в 2023 году

Христиане западного обряда (большинство стран Европы, католики) будут отмечать светлый праздник Пасхи - 9 апреля, а вот православные и греко-католики (Украина) через неделю - 16 апреля.

Переход на новый календарь в Украине

Украинская Греко-Католическая Церковь еще 6 февраля 2023 года сообщила, что переходит на новый литургический календарь. Однако по церковным канонам Новый год наступает 1 сентября. Соответственно, новые даты церковных праздников начнут действовать только с осени.

Кроме того, в УГКЦ отметили, что приходы или общины, которые чувствуют себя не готовыми к переходу (по отдельному благословению епархиального епископа), могут продлить действие юлианского календаря до 2025 года.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук рассказал в эфире телеканала "1+1" о том, что церковь пока не планирует менять традиции, связанные с празднованием "недвижимых" праздников.

Он добавил, что "недвижимые" праздники еще не были реформированы. А также Шевчук выразил надежду, что католики и православный мир продолжат работать над созданием общей пасхалии, чтобы праздновать вместе не только Рождество, но и Пасху - совместно.

А ранее митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря) сообщил, что ПЦУ соберется на Архиерейский собор только в мае 2023 года. И одним из вопросов обсуждения будет именно об общей календарной системе.

Более того, Синод ПЦУ еще в 2022 году разрешил общинам, которые имеют желание перейти на новый календарь, сделать это по соответствующим процедурам.