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Не розібрався з технікою: окупант зробив фото на Polaroid і залишив на пам'ять у пограбованій квартирі

Фото: окупант зробив фото і залишив його на пам'ять пограбованим господарям (life.pravda.com.ua)
Автор: Анна Шиканова

В Ірпені Київської області російський мародер і окупант сфотографувався на Polaroid і залишив знімок господарям розграбованої квартири.

Про це розповіла власниця квартири Валерія в коментарі для "Українська правда".

Як припустила господиня квартири, окупант судячи з усього не розібрався з тим, як працює фотоапарат Polaroid і просто викинув знімок. Фото знайшли під килимом.

Річ у тому, що принцип роботи Polaroid в тому, що знімок проявляється не відразу, а через деякий час. Але друкується фото на спеціальному папері відразу.

"Я знайшла його 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я його навіть не включала (думала, що могли в нього щось покласти). А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, бо фото спочатку чорне. Йому потрібен час проявитися", - розповіла Валерія.

Фото: life.pravda.com.ua

Квартира Валерії знаходиться в житловому комплексі "Грін Ярд", в якому російські солдати жили три тижні.

"Нас не було в період окупації в місті. Були наші сусіди, які весь час (приблизно три тижні) жили в підвалі. З їхніх слів нашу квартиру почали грабувати в першу чергу, не знаю чому, можливо, тому що у нас висів кондиціонер", - додала власниця квартири.

Окупанти винесли багато цінних речей з її квартири - понад 10 золотих прикрас. Але ось хрестики, навіть з діамантами, брати не стали. Також винесли й інші невеликі цінні речі.

Фото: life.pravda.com.ua

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який моторошний "подарунок" дитині залишили окупанти в Бучі.

А також розповідали про те, що спливли нові моторошні розповіді про звірства і насильство в Ірпені.

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